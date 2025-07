Gli appuntamenti in provincia di Pisa di Utopia del Buongusto dal 17 al 20 luglio

Written by admin• 11:13 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Con lo slogan “Solo l’ironia salverà il mondo”, torna il festival teatral – gastronomico “Utopia del Buongusto” edizione 2025 che festeggia 28 anni di vita con 40 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 25 ottobre. Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da oltre un quarto di secolo, così come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle. Riconfermata “Utopia per Emergency”, con le magliette dedicate.

Ecco gli appuntamenti in provincia di Pisa da giovedì 17 a domenica 20 luglio 2025, tra Vicopisano, Riparbella, Castellina Marittima e Crespina.

Giovedì 17 luglio alle 21,30 a Vicopisano in Piazza Cavalca, in scena ‘Homopallosus’. Di e con Andrea Kaemmerle e con Andrea Barsali e Lorenzo Niccolini. Uno spettacolo-antidoto che con sferzanti pensieri comico filosofici e giri indemoniati di chitarra vi aiuterà a tener lontani i pallosi. Alle 20 cena presso il “Circolo Arci L’Ortaccio” a 18,00 €. Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito. Se puoi non perderti: una passeggiata tra gli antichi orti del paese.

Venerdì 18 luglio alle 21,30 a Riparbella in Piazza Marconi, ‘Cabaret mistico’. Di e con Andrea Kaemmerle e con Andrea Barsali e Lorenzo Niccolini. Spettacolo contro la paura e contro le ansie per fare il pieno di ironia. Alle 20 cena presso “L’osteria in cantina” (primo, secondo con contorno, acqua, vino, caffè) a 25,00 € oppure presso “Jemsi Bar drink” (tagliere e bevuta) a 15,00 €. Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito. Se puoi non perderti: la splendida vista che va dalla costa degli Etruschi fino alle isole dell’Arcipelago Toscano.

Sabato 19 luglio alle 21,30 a Castellina Marittima, nella terrazza dell’Ecomuseo, ‘Cabaret o quello che è’. Con Andrea Bruni e Alessia De Rosa e la musica dal vivo di Alessandro Luchi e Francesco Renzoni. Risate, musica, canzoni e racconti che partono da una semplice domanda: cos’è il cabaret? Un viaggio divertentissimo fatto di monologhi, situazioni e scoperte. Alle 20 cena presso “Ristorante Il Poggetto” (menù con primo 10,00 €, menù con secondo e contorno 13,00 €, menù completo 23,00 €) oppure presso “Osteria Papacqua” 23,00 €. Ingresso 8,00 euro. Da non perdere uno dei tanti cammini che passano da Castellina Marittima.

Domenica 20 luglio alle 21,30 a Crespina a Villa Montelisi, ‘La fiaba dell’amore lento’. Con Andrea Kaemmerle e Daniela Morozzi, adattamento e regia di Manfredi Rutelli. Qui si porta in scena la storia di una coppia di artisti che di mestiere si esibiscono da tempo infinito durante i matrimoni. Uno spettacolo magico e sospeso. Alle 20 cena in luogo a cura della Proloco a 20,00 €. Ingresso 8,00 euro. Se puoi non perderti: il centro di Crespina e il bellissimo parco della villa con una guida d’eccezione, il Dott. Pepi.

Info e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Tutti i dettagli su www.guasconeteatro.it.

Last modified: Luglio 15, 2025