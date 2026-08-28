Giuseppe Toniolo, un pensiero ancora attuale: incontro nel giardino della Fondazione e visita guidata gratuita alla Casa Museo​

Written by Redazione• 11:17 am• Pisa, Attualità, Cultura

Giuseppe Toniolo, un pensiero ancora attuale: incontro nel giardino della Fondazione e visita guidata gratuita alla Casa MuseoV enerdì 4 settembre 2026, alle ore 18 a Pisa, un appuntamento aperto alla città con l’Arcivescovo p. Saverio Cannistrà. Al termine, apertura della Casa Museo con visita guidata gratuita.

Pisa, 28 agosto 2026. Un incontro aperto alla città e, a seguire, la possibilità di visitare gratuitamente la Casa Museo del Beato Giuseppe Toniolo: è il programma dell’appuntamento che la Fondazione Opera Giuseppe Toniolo propone per venerdì 4 settembre 2026, alle ore 18, nel giardino della Fondazione, in piazza Toniolo 4 a Pisa.

L’incontro, che torna anche quest’anno nel giorno in cui la Chiesa fa memoria di Toniolo, è dedicato alla figura e all’eredità di uno dei protagonisti più significativi del pensiero sociale cattolico italiano: economista e sociologo, docente all’Università di Pisa, Toniolo ha lasciato una riflessione originale sui rapporti tra economia, società, lavoro e dignità della persona, che continua a offrire spunti di grande attualità per leggere le trasformazioni della società contemporanea.

A contribuire alla riflessione saranno l’Arcivescovo di Pisa, p. Saverio Cannistrà, insieme al presidente della Fondazione Andrea Maestrelli e ai sacerdoti Enrico Giovacchini e Lorenzo Correnti, con testimonianze e interventi sul significato che quel pensiero può avere ancora oggi.

Al termine degli interventi seguirà un momento conviviale nel giardino della Fondazione. A chiusura del pomeriggio sarà possibile visitare la Casa Museo del Beato Giuseppe Toniolo con una visita guidata gratuita, un’occasione per conoscere da vicino i luoghi legati alla sua esperienza umana e intellettuale, negli spazi in cui ha vissuto dal 1879 fino alla sua morte nel 1918.

L’iniziativa vuole essere anche un modo per rafforzare il legame tra la Fondazione e la città. La partecipazione è aperta a tutti e tutte ed è gratuita. Per motivi organizzativi si chiede di comunicare la propria presenza entro mercoledì 2 settembre 2026, scrivendo a segreteria@fondazioneoperatoniolo.it: la stessa comunicazione vale anche per la visita alla Casa Museo.

Last modified: Agosto 28, 2026