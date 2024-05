Giugno Pisano sulle Mura: tutti gli eventi

Scritto da admin• 8:29 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Le Mura di Pisa si immergono nelle atmosfere del Giugno Pisano, il mese più magico per la città, proponendo una serie di eventi speciali sul monumento che in questo periodo è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20.

Per quattro venerdì, a partire dal 31 maggio e fino al 21 giugno, visita in notturna Mura di Pisa Night Experience con le videoproiezioni con cuffie silent e contenuti originali a cura di Acquario della Memoria. Per le prime due repliche, che ruotano intorno alla festa della Repubblica, edizione war dedicata al passaggio della seconda guerra mondiale in città. Dall’entusiasmo degli inizi durante il fascismo alla liberazione della città passando per il bombardamento del 31 agosto 1943, la resistenza, la cattedrale invasa dagli sfollati, l’incendio del Camposanto. Nelle due successive repliche l’edizione classica dell’evento, un viaggio coinvolgente attraverso i secoli, ricco di fatti ed aneddoti: dal funzionamento ingegnoso delle terme romane ai fasti della Repubblica Marinara, dalla vita di Laura Ruschi alle vicende della fabbrica Marzotto. Partenza alle 21.30 da Torre Piezometrica Porta Pacis e arrivo in piazza dei Miracoli, biglietti a 10 euro.

Domenica 2 giugno alle 17 passeggiata meditativa ‘Yoga sulle Mura al tramonto‘ con l’insegnante Yoga Simila Laiatici dell’associazione ‘Ananda Guna K9 ASD’. Per salutare le ultime settimane della primavera aspettando l’estate, un percorso che vedrà l’alternarsi di camminata e riflessione, con l’esercizio della respirazione consapevole che aiuta a rilassarsi, gestire le emozioni e combattere lo stress, per trovare equilibrio e rigenerarsi. Partenza da Torre di Legno dietro piazza del Rosso con arrivo in piazza dei Miracoli al tramonto, corrispettivo a 20 euro, comprensivo di ingresso alle Mura, consigliato per un pubblico da 12 anni in su. Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili chiamando o scrivendo un whatsapp ai numeri 392.4964722 oppure 334.1998315. L’utile ricavato verrà impiegato per l’addestramento dei cani da assistenza e da allerta medica

Sabato 8 giugno terzo e ultimo appuntamento dell’anno con Mura botaniche: con la primavera verso la fine e l’estate in arrivo, le guide dell’orto botanico accompagneranno i visitatori a scoprire le particolarità di fiori ed arbusti che crescono sulla cinta o nelle immediate vicinanze. Partenza alle 15 da Torre Piezometrica, arrivo in piazza dei Miracoli e fine del percorso all’Orto Botanico. Biglietto a 8 euro comprensivo di ingresso ai due siti, prenotazione obbligatoria via mail a educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it entro venerdì 7 giugno alle 12.

Sabato 15 e 22 giugno, nei giorni che precedono e seguono la Luminara, ‘Le Mura e il Giugno Pisano’: visita guidata in quota alla scoperta della storia, dei monumenti cittadini e dell’origine della manifestazioni storiche. Partenze alle 18 e 18.30 da Torre Piezometrica, arrivo in piazza dei Miracoli alle 19.30/20. Biglietto a 8 euro, 3 euro per bambini fino a 8 anni.

Infine venerdì 28 giugno ripartono gli appuntamenti estivi di Mura di Pisa by night, visita guidata in notturna sotto le stelle, approfittando delle ore fresche della sera per scoprire panorami inediti della città, da Torre Piezometrica fino alla magia di piazza dei Miracoli illuminata dalla luna. Biglietto a 8 euro, 3 euro per bambini fino a 8 anni

Tutti gli eventi hanno posti limitati, info e prenotazioni su www.muradipisa.it

Last modified: Maggio 26, 2024