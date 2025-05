Giugno Pisano 2025: al via le celebrazioni tra tradizione, storia e partecipazione

Written by admin• 2:17 pm• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA-Sono già in corso in questi giorni, lungo i Lungarni di Pisa, le operazioni di montaggio delle tradizionali biancherie che illumineranno la città in vista della Luminara di San Ranieri, in programma come da tradizione il 16 giugno, alla vigilia del giorno dedicato al Santo Patrono.

La Luminara sarà solo il primo dei grandi appuntamenti del Giugno Pisano 2025, il mese che ogni anno celebra l’identità storica della città attraverso eventi di forte richiamo simbolico e popolare. Accanto alla Luminara, infatti, tornano anche la Regata di San Ranieri il 17 giugno e il Gioco del Ponte, in calendario per sabato 28 giugno.

In vista di queste attese celebrazioni, nei prossimi giorni partirà anche una campagna di affissioni con nuove grafiche promozionali dedicate alle tre principali rievocazioni storiche cittadine.

Il programma dettagliato degli eventi – in continuo aggiornamento – è disponibile sul sito del Comune di Pisa al link: https://www.comune.pisa.it/Vivere-il-comune/Eventi/Giugno-Pisano-2025

L’assessore Bedini: «Un mese identitario che unisce la città»

«Dopo lo straordinario successo dell’edizione 2024 – dichiara Filippo Bedini, assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa – siamo pronti a vivere un nuovo Giugno Pisano con la stessa intensità e partecipazione. La Luminara, la Regata di San Ranieri e il Gioco del Ponte rappresentano non solo eventi spettacolari, ma momenti profondamente identitari, capaci di raccontare la storia, l’orgoglio civico e il senso di appartenenza della nostra comunità».

«Anche quest’anno – prosegue l’assessore – il calendario sarà arricchito da numerose iniziative culturali, musicali e artistiche promosse dalle tante realtà associative del territorio, che ringrazio per il loro impegno e la loro passione. Il Giugno Pisano è una grande occasione di valorizzazione condivisa della nostra identità, pensata per coinvolgere cittadini di tutte le età e accogliere i tanti visitatori che sceglieranno Pisa come meta».

L’assessore ha inoltre ricordato la mostra permanente delle Tradizioni storiche allestita a Palazzo Gambacorti, invitando cittadini e turisti a visitarla nel corso del mese. «A partire dall’autunno – anticipa Bedini – lavoreremo a un progetto di ampliamento e allestimento definitivo della mostra, che presenteremo nel dettaglio nelle prossime settimane. Ci auguriamo che anche quest’anno il Giugno Pisano possa confermarsi come un appuntamento di grande qualità culturale e partecipazione civica».

Main sponsor e sostenitori

Anche per l’edizione 2025 Toscana Energia sarà main sponsor del Giugno Pisano. Tra gli sponsor istituzionali figurano Acque Spa, Geofor, Farmacie Comunali, Toscana Aeroporti, Marina Development Corporation, Chianti Banca, Pharmanutra e Forti Holding.

