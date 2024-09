Giovedì 19 settembre il prossimo Consiglio Comunale a Pisa

Scritto da admin• 3:47 pm• Pisa, Politica

PISA – Dopo la pausa estiva riprendono anche le sedute del Consiglio Comunale. Alessandro Bargana, Presidente del Consiglio Comunale ha comunicato che le prossime sedute dello stesso Consiglio Comunale si terranno giovedì 19, lunedì 23 e lunedì 30 settembre.



Tutte le sedute inizieranno alle 14,30 (per quella di giovedì 19 è prevista una breve interruzione di circa un’ora) ed è prevista, per tutte le stesse sedute, la diretta streaming dal canale You Tube del Consiglio Comunale.

Nella seduta di giovedì prossimo, 19 Settembre, dopo un question time del consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune) sull’uscita del Comune di Pisa dalla Società della salute – gli risponderà il Sindaco di Pisa, Michele Conti – sarà poi la volta, precedute dal una relazione dell’assessore e vicesindaco, Raffaele Latrofa, di alcune modifiche al programma dei lavori pubblici, della sistemazione idraulica di Pisa sud per la diminuzione del rischio idraulico e, infine, del potenziamento della rete fognaria dei quartieri di San Marco e San Giusto.

Infine i consiglieri comunali designeranno due consiglierei comunali per la Consulta dei giovani del Comune di Pisa. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono tutte presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti e sono tutte aperte alle cittadine e ai cittadini.

