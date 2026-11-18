Written by Redazione• 1:53 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Dal 23 al 28 novembre la quindicesima edizione: nel programma un percorso nel quartiere di San Francesco e la visita alla pieve di San Casciano. Gli Apprendisti Ciceroni accompagneranno le classi alla scoperta del patrimonio locale

PISA – Saranno gli studenti a raccontare ad altri studenti la storia di chiese, palazzi e monumenti del territorio. Da lunedì 23 a sabato 28 novembre tornano le Giornate FAI per le scuole, con due proposte tra Pisa e Cascina inserite nel programma della quindicesima edizione.

L’iniziativa del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano è riservata al mondo scolastico e coinvolge oltre 250 luoghi in tutta Italia. A guidare le visite saranno gli Apprendisti Ciceroni, ragazzi preparati dai volontari della Fondazione insieme ai docenti, attraverso un progetto di educazione tra pari.

A Pisa il percorso interesserà il quartiere di San Francesco, con una passeggiata di circa 500 metri tra chiese medievali e trasformazioni urbanistiche ottocentesche. Le classi saranno accompagnate dagli studenti dell’IIS Galilei-Pacinotti.

Tra le tappe figurano la chiesa di Sant’Andrea, trasformata negli anni Ottanta in spazio teatrale, e San Pierino, dove sarà possibile scoprire il pavimento cosmatesco del XII secolo, raro esempio in Toscana. Un’attività ludica aiuterà inoltre i partecipanti a riconoscere gli interventi di risanamento promossi dai Lorena e a individuare la chiesa di San Luca.

A San Casciano, nel Comune di Cascina, gli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Antonio Pesenti presenteranno la pieve dei Santi Ippolito e Cassiano, testimonianza del Romanico pisano.

Località San Casciano, Cascina (PI)_PIEVE DEI SANTI IPPOLITO E CASSIANO_ph © FAI

La visita permetterà di approfondire la storia dell’edificio, la cui struttura attuale risale principalmente ai secoli XI e XII, e di osservarne gli elementi architettonici e decorativi: dalle arcate cieche della facciata alle colonne interne, fino alle sculture dei tre portali attribuite a Biduino.

In Toscana il comunicato segnala anche l’apertura di Palazzo Cerretani a Firenze, sede della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo, con visite curate dagli studenti dell’IIS Agnoletti di Sesto Fiorentino.

La partecipazione è riservata alle Classi Amiche FAI, cioè alle classi iscritte alla Fondazione tramite i propri docenti. Per informazioni sulle modalità di adesione e sulle visite: www.faiscuola.it, www.giornatefaiperlescuole.it oppure scuola@fondoambiente.it.

Last modified: Novembre 18, 2026