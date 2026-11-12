Giornate FAI per le scuole, gli studenti guidano le visite a Pisa e Cascina

Written by Redazione• 1:54 pm• Pisa, Cascina, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo

Dal 23 al 28 novembre la quindicesima edizione dell’iniziativa. Nel programma il quartiere di San Francesco e la pieve di San Casciano, raccontati dagli Apprendisti Ciceroni del Galilei Pacinotti e del Pesenti.

PISA- Saranno gli studenti a raccontare ad altri studenti il patrimonio storico e artistico del territorio. Tornano da lunedì 23 a sabato 28 novembre le Giornate FAI per le scuole, giunte alla quindicesima edizione, con visite riservate al mondo scolastico. Tra gli itinerari proposti in Toscana figurano un percorso nel quartiere di San Francesco a Pisa e la pieve dei Santi Ippolito e Cassiano a San Casciano, nel comune di Cascina.

Ad accompagnare le classi saranno gli Apprendisti Ciceroni, ragazzi preparati dai volontari del FAI insieme ai docenti. Il progetto si fonda sull’educazione tra pari e rende gli studenti protagonisti della conoscenza e della valorizzazione dei luoghi in cui vivono.

A Pisa, le visite saranno curate dagli studenti dell’IIS Galilei Pacinotti. Una passeggiata di circa 500 metri permetterà di ripercorrere le trasformazioni di una porzione del quartiere di San Francesco, tra chiese medievali, vicoli, case-torri e palazzi ottocenteschi.

Il percorso comprenderà la chiesa di Sant’Andrea, trasformata negli anni Ottanta in uno spazio teatrale, e gli interni di San Pierino, con il pavimento cosmatesco del XII secolo. Attraverso un’attività ludica, le classi approfondiranno inoltre il risanamento urbanistico voluto dai Lorena, con l’apertura di via Cavour, e scopriranno la chiesa di San Luca.

A San Casciano, gli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Antonio Pesenti di Cascina guideranno le visite alla pieve dei Santi Ippolito e Cassiano, la cui struttura attuale risale principalmente ai secoli XI e XII.

L’itinerario consentirà di conoscere un esempio di Romanico pisano, dalle arcate cieche e dalle losanghe della facciata alle tre navate interne, con colonne e capitelli di reimpiego. Particolare attenzione sarà dedicata alle sculture dei tre portali, attribuite a Biduino, attivo nel XII secolo.

Le Giornate FAI per le scuole apriranno oltre 250 luoghi in tutta Italia. La partecipazione è riservata alle Classi Amiche FAI, cioè alle classi iscritte alla Fondazione tramite i propri docenti.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione e sul calendario delle visite sono disponibili i siti faiscuola.it e giornatefaiperlescuole.it, oppure l’indirizzo scuola@fondoambiente.it.

Località San Casciano, Cascina (PI)_PIEVE DEI SANTI IPPOLITO E CASSIANO_ph © FAI

Last modified: Novembre 12, 2026