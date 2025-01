“Giornata Nerazzurra”: venerdì 10 gennaio termina la prelazione riservata agli abbonati

Written by admin• 8:17 pm• Pisa SC

PISA – La società Pisa Sporting Club informa che la prelazione garantita agli abbonati in virtù della “Giornata Nerazzurra” decisa in occasione della gara Pisa-Carrarese in programma alla Cetilar Arena lunedì 13 gennaio (ore 20.30), terminerà alle ore 13 di domani, venerdì 10 gennaio 2025.

Ricordiamo ancora una volta le modalità riservate agli abbonati

https://pisasportingclub.com/il-13-gennaio-sara-giornata-nerazzurra-info-per-gli-abbonati/

Terminata la prelazione i biglietti non ‘riscattati’ dagli abbonati saranno regolarmente rimessi in vendita insieme ai restanti ancora disponibili a partire dalle ore 15.30 di venerdì 10 gennaio 2025

https://pisasportingclub.com/pisa-carrarese-info-e-modalita/

Last modified: Gennaio 9, 2025