Written by Redazione• 2:38 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – In occasione delle iniziative per la Giornata mondiale della prematurità, celebrata a Pisa già domenica 15 novembre scorso in ospedale con le famiglie dei piccoli ricoverati in Neonatologia e il Comune che ha illuminato simbolicamente di viola (colore della prematurità) le Logge di Banchi, si prosegue Domenica 22, con un evento aperto alla cittadinanza.

Dalle 15 alle 18, alle Logge di Banchi, intrattenimento per bambini e famiglie, laboratori artistici, spazi informativi, presentazione di associazioni di volontariato (Apan, Respirando, Nursery degli alberi, Croce rossa di Fauglia, Cuore di maglia, Uncinettine di Porcari), mostra fotografica (“Prima e dopo” – storie di prematurità), interventi di rappresentanze sportive e artistiche del territorio: lo spirito è quello di sensibilizzare sul tema della nascita pretermine, promuovere la conoscenza dei bisogni dei bambini nati prematuramente e delle loro famiglie e dare visibilità al percorso di cura e accompagnamento che prosegue ben oltre la dimissione dall’ospedale. Il messaggio si inserisce nel tema scelto dalla Sin-Società italiana di Neonatologia per la Giornata mondiale della prematurità 2026 (“Neonati piccoli, grande potenziale. Investiamo nel follow-up per proteggere il loro futuro!”), un richiamo importante al valore della continuità assistenziale, del follow-up e del sostegno alle famiglie, affinché ogni bambino possa avere le migliori opportunità di crescita e di sviluppo.

“Abbiamo fortemente desiderato – spiega Rosa Teresa Scaramuzzo, direttrice facente funzione dell’Unità operativa di Neonatologia dell’Aoup – che questa iniziativa fosse un’occasione per coinvolgere non soltanto le famiglie e gli operatori sanitari, ma anche la città, le associazioni e tutte le persone che, a diverso titolo, partecipano alla cura e alla crescita dei nostri piccoli pazienti. In questo percorso, il contributo di ciascuno è prezioso e rappresenta una parte importante di una rete di collaborazione che si costruisce quotidianamente. La cura dei neonati prematuri è infatti un lavoro corale, fatto di competenze diverse, professionalità, disponibilità e relazioni che si intrecciano e si completano, dentro e fuori dall’ospedale: ogni collaborazione contribuisce a rendere più forte questa rete e a garantire ai bambini e alle loro famiglie un accompagnamento sempre più attento e completo”.

Interverranno tanti ospiti (oltre a una rappresentanza dell’Aoup, anche il presidente Unicef di Pisa, la pittrice Ilenia Rosati, una rappresentanza del Pisa Sporting Club, il cantante Bobo Rondelli) e verrà proiettato il cortometraggio di Enzo Cei “Nato prematuro”, presentato al Festival del Cinema di Roma nel 2013.

Infine, è previsto uno “speakers’ corner” per la condivisione di emozioni, riflessioni, ricordi di genitori o operatori che desiderino dar voce alla propria esperienza con la prematurità.

L’evento ha ricevuto il patrocinio dell’Aoup e del Comune.

Last modified: Novembre 20, 2026