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In piazza del Duomo cittadini e associazioni insieme per promuovere il numero antiviolenza 1522

PISA – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra ogni anno il 25 novembre, la Torre di Pisa si è illuminata di arancione, colore simbolo della campagna internazionale Orange the World, promossa da UN Women, l’organismo delle Nazioni Unite per la parità di genere, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul contrasto alla violenza contro le donne. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle pari opportunità del Comune di Pisa e dal Consiglio cittadino per le pari opportunità, ha visto la partecipazione delle associazioni del territorio, di una delegazione del settore giovanile del Pisa Sporting Club e dei cittadini, che ai piedi della Torre hanno composto la scritta 1522, il numero nazionale antiviolenza e antistalking, gratuito e attivo 24 ore su 24.

«Il 25 novembre deve essere ogni giorno dell’anno – dichiara l’assessore alle pari opportunità del Comune di Pisa Frida Scarpa –. Con il calendario di iniziative che abbiamo organizzato coinvolgendo numerose associazioni del territorio, impegnate in ambito sociale, culturale, educativo e sportivo, e che trova il suo momento più simbolico nell’illuminazione della Torre nell’ambito della campagna internazionale Orange the World, vogliamo contribuire a mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza contro le donne. Solo attraverso un impegno costante possiamo scardinare gli stereotipi che sono alla base della violenza di genere e tradurre la sensibilizzazione in azioni concrete.

Il cambiamento culturale richiede ancora tempo e passa innanzitutto dall’educazione delle giovani generazioni al rispetto reciproco e alla parità, affinché siano in grado di riconoscere e contrastare i segnali della violenza prima che si trasformino in situazioni di emergenza. In questa direzione stiamo lavorando coinvolgendo tutte le realtà che svolgono un ruolo educativo, dalla scuola alla famiglia, fino al mondo dello sport. Altrettanto fondamentale è il sostegno ai centri antiviolenza e alle case rifugio, così come la promozione di percorsi di formazione continua rivolti alle forze dell’ordine, alla magistratura e al personale sanitario.

Il contrasto alla violenza sulle donne richiede un coinvolgimento collettivo. Per questo oggi, attraverso il gesto simbolico dell’illuminazione della Torre, vogliamo che anche da Pisa si levi forte un messaggio di sensibilizzazione e di assunzione di responsabilità. All’illuminazione della Torre seguirà un altro gesto simbolico, quello dell’abbraccio tra un uomo e una donna, espressione di rispetto reciproco e di condivisione di un impegno comune. Abbiamo voluto sottolineare l’importanza della partecipazione maschile, affinché le iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di genere non siano vissute come momenti rivolti prevalentemente alle donne, ma come occasioni di riflessione e di confronto per l’intera comunità.

La lotta alla violenza di genere – conclude Scarpa – non può essere demandata soltanto alle istituzioni, né il peso del cambiamento può ricadere sulle donne che ne sono vittime. È necessaria una presa di coscienza da parte di tutta la società, a partire proprio dagli uomini, chiamati a svolgere un ruolo attivo nel mettere in discussione e superare quei modelli culturali che ancora oggi alimentano discriminazioni e violenza».

La visita alla casa circondariale Don Bosco. Nel corso della giornata l’assessore alle pari opportunità Frida Scarpa, insieme a una delegazione del Consiglio cittadino per le pari opportunità e ai rappresentanti dei Comitati per le pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa, ha visitato la sezione femminile della casa circondariale Don Bosco. La visita ha rappresentato un’occasione di approfondimento sulla condizione delle donne detenute, sulla tutela dei loro diritti e sulle opportunità di reinserimento sociale e lavorativo, temi che saranno al centro dell’incontro in programma il prossimo 9 dicembre a Palazzo Gambacorti.

Le prossime iniziative. Nella mattinata del 25 novembre, presso la Cittadella dell’Innovazione di Montacchiello, in via Umberto Forti, è stata inaugurata una panchina rossa, su iniziativa di Forti Holding, nell’ambito del progetto nazionale promosso dagli Stati Generali delle Donne. Un’installazione permanente per sensibilizzare sul contrasto alla violenza di genere e richiamare l’importanza della prevenzione, dell’ascolto e della denuncia. Il programma della giornata è proseguito alle 19.30 al Cinema Arsenale con la mostra conclusiva del contest fotografico Neanche con un fiore, organizzata dall’associazione Barbara Capovani.

Giovedì 26 novembre, alle 17, al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi, sarà presentato il volume Immagini femminili nell’arte pisana, a cura del Museo della Grafica.

Sabato 28 novembre, alle 16.30, alla Ludoteca Intergenerazionale della Stazione Leopolda, si terrà la giornata solidale Donne al Centro – L’italiano alle mamme, un piccolo passo per l’inclusione, organizzata dal Centro San Marco di Pisa.

Il programma proseguirà giovedì 3 dicembre, alle 17, alla Biblioteca SMS, con l’incontro La donna: protagonista da salvaguardare da ogni violenza e discriminazione, organizzato dall’Associazione dei Lucani a Pisa, con la presentazione del libro Quando una Donna. Voci, silenzi e tormenti d’Amore di Emilio D’Andrea.

Il calendario si concluderà mercoledì 9 dicembre, alle 14.45, in Sala Baleari a Palazzo Gambacorti, con l’iniziativa Oltre l’invisibilità: la detenzione femminile, dedicata alla realtà penitenziaria, alla violenza economica, alla tutela dal sovraindebitamento e alle opportunità di reinserimento sociale e lavorativo, organizzata dai Comitati per le pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa.

Last modified: Novembre 25, 2026