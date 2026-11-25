Written by Redazione• 4:42 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – In occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere anche l’Aoup ha organizzato una serie di iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto declinate in varie modalità e con il coinvolgimento dei dipendenti, di enti, istituzioni e della popolazione.

Innanzitutto, grazie al contributo economico delle organizzazioni sindacali, che hanno affiancato gli organizzatori (Codice rosa, Cug-Comitato unico di garanzia, Comitato guida per la parità di genere, Medicina di genere, Onda-Bollini rosa) quest’anno ai dipendenti dell’Aoup, da giovedì 26 novembre fino a mercoledì 2 dicembre compreso, viene offerto gratuitamente il biglietto per assistere alla proiezione del film “Se domani non torno” sul femminicidio di Giulia Cecchettin, in questi giorni in programmazione al Multisala Isola Verde. Per usufruire dell’omaggio basta presentare il badge aziendale.

Inoltre, come evento simbolico, stasera alle 18 verrà illuminata con nuovi faretti la panchina rossa installata 5 anni fa all’ospedale di Cisanello (davanti all’ingresso dell’Edificio 10), a testimonianza di presidio di attenzione perenne su questa tematica, in un posto come l’ospedale che è, per definizione, uno dei punti strategici di snodo della rete interistituzionale contro la violenza di genere.

E’ stata inoltre realizzata una locandina con QRCode (allegata) che rimanda a un video realizzato l’anno scorso con frasi tratte dal Diario di Giulia Cecchettin (uccisa dal suo fidanzato l’11 novembre 2023) e lette da giovani dipendenti dell’Aoup e studentesse all’Università di Pisa (Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne / 25 novembre 2025).

Sempre nei giorni scorsi, all’Ospedale di Cisanello (Edificio 10) si è tenuto un convegno dal titolo: “Codice rosa, presa in carico vittime di violenza di genere e continuità ospedale-territorio” che ha messo in evidenza l’importanza di un lavoro di squadra a livello aziendale confrontandosi con la rete territoriale per una risposta tempestiva alle vittime di violenza garantendo un percorso di accoglienza, assistenza e protezione che non si esaurisca nell’intervento sanitario, ma prosegua nel tempo attraverso una rete integrata di competenze e professionalità.

A testimonianza del ruolo centrale dell’Aoup nella rete interistituzionale, il Codice rosa aziendale ha partecipato anche attivamente alla Giornata dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne svoltasi al Teatro Verdi (incontri con gli studenti delle scuole superiori e delle università, momenti di confronto con istituzioni ed esperti e uno spettacolo aperto alla cittadinanza) dal titolo: “Nuove rotte. La libertà di scegliere. Il valore delle opportunità”. L’iniziativa è stata promossa dal Ministero dell’Interno in collaborazione con la Prefettura e il Comune di Pisa.

Infine. sono stati inoltre allestiti dei “Posti occupati” nei nodi strategici dei flussi dei visitatori dell’ospedale, sia nello stabilimento di Cisanello, sia al Santa Chiara (sale d’attesa e ambulatori).

Last modified: Novembre 25, 2026