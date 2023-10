Giornata dei defunti: modifiche al traffico veicolare

Scritto da admin• 1:14 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre, dalle ore 08.30 alle 18 in occasione della Giornata dei defunti saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta.

Via Pietrasantina, tratto dall’uscita del parcheggio scambiatore (via delle Fiamme Gialle) fino a via Martraverso (ponte sul Fiume Morto), nuovo senso unico di marcia con direzione sud-nord. Via Di Campaldo, intersezione via Pietrasantina, obbligo di svolta a sinistra. Via Serchio, intersezione via Pietrasantina, obbligo di svolta a sinistra. Via Pietrasantina, tratto antistante l’ingresso del Cimitero Suburbano, divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli adibiti al T.P.L.-Autolinee Toscane.



Largo Vittime del dovere, inversione del senso unico di marcia, con nuova direzione sud-nord e istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su tutta l’area. Via Deodato Orlandi, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati. Via Di Parigi, vialetto di accesso al cimitero di San Michele, divieto di sosta con rimozione coatta lato est. sarà altresì chiusa al traffico veicolare la strada che porta al forno crematorio del cimitero Suburbano.

Sarà consentito, su esplicita richiesta degli automobilisti, di percorrere in ambo i sensi di marcia il tratto di via Pietrasantina, dal Fiume Morto al distributore di carburante in corrispondenza del cimitero della Misericordia, al solo fine di effettuare il rifornimento.

