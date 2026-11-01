Gioco di Squadra: Pisa, la Valdera e il Valdarno pisano protagonisti dell’inclusione sociale con il sostegno della Regione Toscana

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Pisa, Cascina, Ponsacco, Montopoli Valdarno, Fauglia, Calcinaia e i comuni del territorio pisano si posizionano al centro di un’innovativa iniziativa di carattere sociale ed educativo. Prende il via ufficiale «Gioco di Squadra – Metodologie ludiche per il sociale», il progetto promosso da Federludo APS (Federazione Nazionale delle Associative Ludiche Italiane) in qualità di ente capofila, che vede in prima linea un solido partenariato di associazioni culturali, enti e circoli del territorio della provincia di Pisa. L’iniziativa ha ottenuto un importante riconoscimento da parte della Regione Toscana , classificandosi ai vertici dell’Avviso Sociale 2026 con un punteggio di 73 punti e un finanziamento di 80.220 euro su un costo complessivo di 114.600 euro.

L’avvio operativo delle attività è stato sancito dal Kick-off Meeting svoltosi a Lucca durante Lucca Comics & Games, in occasione della presentazione ufficiale tenuta dal presidente di Federludo e coordinatore del progetto, Giovanni Bacaro, insieme al tesoriere Samuele Desideri. Per i prossimi 14 mesi, fino al 31 dicembre 2027, la provincia di Pisa sarà teatro di cicli continuativi di gioco da tavolo, gioco di ruolo e gioco di ruolo dal vivo (LARP) pensati per creare aggregazione, abbattere la solitudine e sviluppare competenze di cittadinanza attiva.

La rete della provincia di Pisa: associazioni partner e sostenitori del territorio. Il valore strategico dell’iniziativa risiede nel profondo radicamento locale e nella capacità di fare rete tra realtà eterogenee del Terzo Settore e del tessuto sociale pisano. Tra le dieci associazioni partner della Toscana che costituiscono la struttura operativa del progetto figurano due importanti organizzazioni storicamente radicate nella provincia di Pisa: GRV Italia, attiva con i suoi percorsi e laboratori a Cascina e Ponsacco, oltre che a Bagno a Ripoli e WHLive, operante con iniziative sul territorio a Montopoli Valdarno e Fauglia, oltre che nell’area del Valdarno. A rafforzare l’impatto sul tessuto sociale del territorio pisano contribuiscono in modo determinante due tra i sostenitori ufficiali del progetto regionale: l’associazione Ricreativa ARCI Putignano APS di Pisa e l’associazione ARCI Giochi in Circolo APS di Calcinaia. Questa sinergia consente di diffondere capillarmente le attività sia nel capoluogo pisano sia nelle aree della Valdera e del Valdarno pisano, raggiungendo contesti urbani, periferie e centri minori.

Cosa è Federludo. Federludo (Federazione Nazionale delle Associazioni Ludiche Italiane) è una rete no-profit italiana costituita nel 2018 per riunire e supportare le associazioni che promuovono il gioco intelligente, la cultura ludica e il diritto al gioco. Nata a seguito della LuccaConsulta del 2017 (all’interno di Lucca Games 2017) e ufficialmente fondata nel 2018, la federazione unisce oggi 66 associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato e gruppi attivi nel settore dei giochi da tavolo, di ruolo, di simulazione e Larp.

L’attività della federazione è guidata da questo documento costituente (condiviso con lo Statuto), che definisce il gioco come strumento di inclusione sociale, crescita personale e aggregazione comunitaria. Offre supporto amministrativo, consulenze, convenzioni (ad esempio per le coperture assicurative) e rappresenta il mondo dell’associazionismo ludico nei rapporti con le istituzioni.

Last modified: Novembre 1, 2026