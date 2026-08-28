Written by Agosto 28, 2026 12:48 pm Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

“Giochi di una volta” arriva ad Eliopoli Summer 2026

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CALAMBRONE – “Giochi di una volta” è un’esposizione interattiva dedicata ai giochi tradizionali in legno, pensata per bambini e adulti arriva ad Eliopoli Summer 2026 domenica 30 agosto.

L’iniziativa promuove la socializzazione, lo scambio intergenerazionale e il piacere di un divertimento semplice, lontano dagli schermi digitali. L’esposizione prevede 25–30 giochi tradizionali in legno, ispirati ai giochi di un tempo, tipici delle piazze e dei cortili. Tutti i giochi sono interattivi e inclusivi, favorendo la partecipazione, la collaborazione e una sana competizione. Dalla trottola, agli scacchi, al flipper di legno, alla dama, ai giochi da tavolo, al biliardino di legno.

Un trionfo di divertimento per attività  adatte a tutte le fasce d’età e che  non richiede competenze specifiche.
L’ obiettivo è incentivare la socializzazione senza l’uso di dispositivi digitali, valorizzare il patrimonio culturale attraverso il gioco tradizionale, offrire un’esperienza educativa, sicura e coinvolgente per tutte le generazioni. Un evento molto particolare nella scia delle unicità e delle particolarità delle proposte che da sempre cerchiamo di promuovere.

Ingresso libero e gratuito con l’unica condizione di rispettare i giochi e di rispettare le altre persone che si divertono.

Last modified: Agosto 28, 2026
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