Giocattoli d’epoca e console vintage, “Giochi Retrò” torna alle Logge dei Banchi

Written by Redazione• 10:19 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Domenica 25 ottobre a Pisa la quarta edizione della mostra mercato: espositori da tutta Italia, ingresso gratuito dalle 10 alle 19.

PISA- Bambole, trenini, figurine e videogiochi: i giocattoli di ieri tornano protagonisti sotto le Logge dei Banchi, dove domenica 25 ottobre, dalle 10 alle 19, si svolgerà la quarta edizione di “Giochi Retrò”.

La mostra mercato del giocattolo d’epoca è organizzata da Ganzo! Eventi Culturali, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Pisa. L’appuntamento, a ingresso gratuito e con orario continuato, riunirà espositori specializzati provenienti da tutta Italia.

Tra i banchi troveranno spazio giocattoli e latte serigrafate degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, bambole storiche con accessori e case in miniatura, album di figurine, bustine sigillate e pezzi da collezione. Saranno presenti anche modellismo statico e dinamico, trenini, automobili e mattoncini da costruzione, con set e pezzi sfusi.

Una parte dell’offerta sarà dedicata alle console vintage e al retrogaming, dai sistemi a 8 bit fino agli anni Novanta. A completare il percorso, giornaletti, riviste e stampe legati all’immaginario dell’infanzia.

L’iniziativa si rivolge a collezionisti, appassionati e famiglie, offrendo l’occasione di cercare un pezzo raro o riscoprire i giochi di un tempo.

Per informazioni: 327 4521785, anche su WhatsApp, oppure ganzoeventiculturali@gmail.com.

Last modified: Ottobre 22, 2026