Written by Redazione• 10:01 pm• Pisa SC

EMPOLI – Una dei migliori in campo in casa Empoli, Gerard Yepes sulla sconfitta patita dell’Empoli al Castellani contro il Pisa.

di Maurizio Ficeli

“Diciamo che la squadra ha reagito bene dopo il gol preso, che non ha cambiato le cose che dovevamo fare e siamo stati meno lucidi di altre volte. Ma penso che la squadra è stata brava a rimanere in partita. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. E’ giusto guardare la classifica per renderci conto della situazione in cui siamo. Dobbiamo rimanere però uniti e concentrati e alzare l’attenzione, bisogna crescere in tal senso“.

Last modified: Novembre 21, 2026