Geotermia. Zambito (PD): “Pichetto Fratin colleziona annunci, ma i territori aspettano fatti. Servono risorse immediate e garanzie ambientali, non promesse da campagna elettorale”

Written by Redazione• 4:05 pm• Pisa, Politica

PISA – “Gli annunci del ministro Pichetto Fratin sulla tanto decantata “strategia nazionale sulla geotermia” in arrivo “a giorni” suonano ormai come un disco rotto. Da anni questo governo promette svolte imminenti sulla transizione ecologica, per poi lasciare i territori, i comuni e le aziende nell’incertezza più totale. Sulla geotermia non servono slogan sui raddoppi di produzione, servono fatti, risorse e rispetto per le comunità locali“.​ A dichiararlo è la senatrice del Partito democratico Ylenia Zambito, commentando le ultime esternazioni del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica al Forum energia Nem.

​”Parlare di raddoppiare la produzione energetica senza aver ancora risolto i nodi strutturali del settore è la dimostrazione di una totale scollatura dalla realtà“, prosegue la senatrice dem.

“I territori geotermici, a partire dalla Toscana — cuore pulsante di questa risorsa nel nostro Paese —, attendono da tempo la piena e incisiva attuazione dei decreti di incentivo come il Fer 2, troppe volte rallentati dalle lungaggini burocratiche e dall’incapacità gestionale dell’esecutivo. Nel frattempo, i Comuni continuano a subire i tagli di questo Governo e a dover gestire l’impatto delle infrastrutture senza ricevere le adeguate compensazioni e le risorse necessarie per lo sviluppo socio-economico locale. ​Purtroppo, questi continui annunci propagandistici cozzano drammaticamente con la realtà dei fatti e con le vere scelte energetiche della destra al governo. Da un lato assistiamo a un rinnovato e miope ricorso alle fonti fossili inquinanti e a una palese incapacità di gestire le autorizzazioni necessarie a sbloccare gli impianti di energia rinnovabile. Dall’altro, ci si disperde in investimenti solo sulla carta e privi di risorse reali sul nucleare: un’illusione che, anche nella migliore delle ipotesi e se tutto andrà bene, produrrà forse i suoi primi kilowattora tra trent’anni. Il Paese e i nostri territori non possono permettersi di perdere altro tempo rincorrendo i miraggi della propaganda del governo Meloni“, conclude la senatrice Zambito.

Last modified: Ottobre 23, 2026