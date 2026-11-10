Geotermia, Simiani: “Costi del vapore raddoppiati, il Governo intervenga”

Written by Redazione• 3:03 pm• Pisa, Politica

Il deputato PD annuncia l’approvazione alla Camera di un ordine del giorno per contenere i costi del teleriscaldamento nei comuni geotermici

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Marco Simiani, capogruppo PD in Commissione Ambiente alla Camera.

«È un controsenso che proprio nei territori che producono energia rinnovabile si arrivi a considerare più conveniente tornare ai combustibili fossili». Marco Simiani, capogruppo PD in Commissione Ambiente alla Camera, interviene sull’aumento dei costi del vapore utilizzato per il teleriscaldamento nei comuni geotermici toscani.

Secondo quanto riferisce il deputato, richiamando le recenti denunce dei sindaci, il prezzo di cessione del vapore è più che raddoppiato in tre anni. Un aumento che peserebbe su famiglie, imprese e amministrazioni, spingendo alcuni utenti a valutare l’abbandono del servizio.

Simiani annuncia di aver presentato un ordine del giorno al decreto Carburanti, approvato dalla Camera, che impegna il Governo a intervenire per garantire condizioni economiche sostenibili.

La richiesta riguarda in particolare i casi in cui, per ragioni tecniche o operative, sia necessario sostituire il vapore normalmente destinato al teleriscaldamento con quello utilizzabile per produrre elettricità. In queste situazioni, l’ordine del giorno chiede che il corrispettivo non superi il triplo del prezzo concordato e non sia legato alle oscillazioni del prezzo dell’energia.

«Adesso vigileremo affinché l’impegno assunto si traduca rapidamente in atti concreti», dichiara Simiani, sottolineando le possibili conseguenze economiche e ambientali di un ritorno ai combustibili fossili.

«La geotermia deve essere una risorsa anche per le comunità che la ospitano, garantendo benefici concreti e costi accessibili», conclude il deputato.

Last modified: Novembre 10, 2026