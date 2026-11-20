Written by Redazione• 12:01 pm• Pomarance, Attualità, Eventi/Spettacolo

Con loro i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza. Il percorso ha toccato il Museo della Geotermia, il centro di teleconduzione e la centrale Valle Secolo

POMARANCE – Una visita per conoscere da vicino la storia e il funzionamento della geotermia toscana. Il prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro, il questore Salvatore Barilaro e i comandanti provinciali dei Carabinieri Ivan Boracchia e della Guardia di Finanza Dario Sopranzetti hanno visitato nei giorni scorsi Larderello e gli impianti di Enel Green Power.

Alla visita hanno partecipato anche Daniele Perrotta, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Volterra, e Luigi Mortillaro, comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Volterra.

Ad accogliere la delegazione è stato Luca Rossini, responsabile geotermia di Enel Green Power, insieme ai collaboratori e ai referenti territoriali delle Relazioni esterne del gruppo.

La mattinata si è aperta al Museo della Geotermia e nella sala di rappresentanza “Antonella Vanni”, con un approfondimento sull’evoluzione degli usi della risorsa: dalle attività termali e chimiche fino alla produzione di energia elettrica.

Il percorso è proseguito al Posto di Teleconduzione, dal quale viene gestita la rete geotermica toscana, e alla centrale Valle Secolo, che con 120 megawatt di potenza installata è indicata da Enel Green Power come il più grande impianto geotermico d’Europa. Ultima tappa al pozzo dimostrativo, dove è possibile ascoltare il cosiddetto “urlo della Terra”.

«È stata una giornata davvero importante in termini di confronto e di contenuti, che ci ha dato modo di toccare con mano la realtà di un’energia rinnovabile nata e sviluppata nel territorio pisano e diventata modello a livello globale», ha dichiarato il prefetto D’Alessandro, ringraziando l’azienda per l’accoglienza e richiamando il valore della collaborazione tra istituzioni e imprese.

Secondo i dati forniti da Enel Green Power, il complesso toscano comprende 34 centrali geotermoelettriche e 37 gruppi di produzione, distribuiti nelle province di Pisa, Siena e Grosseto. La produzione annua è di circa 5,5 miliardi di chilowattora, sufficienti a coprire oltre un terzo del fabbisogno elettrico regionale.

Il calore geotermico viene inoltre utilizzato per riscaldare circa 13mila utenze tra abitazioni, aziende ed esercizi commerciali, oltre a 26 ettari di serre, affiancando alla produzione elettrica una filiera di attività artigianali, agroalimentari e turistiche.

Last modified: Novembre 20, 2026