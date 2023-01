Genoa – Pisa: alcune info utili per i tifosi nerazzurri

Scritto da admin• 5:58 pm• Pisa SC, Tutti

PISA – Ultime ore per accaparrarsi il tagliando per assistere alla gara Genoa-Pisa in programma sabato (ore 16.15) allo Stadio “Luigi Ferraris”; l’acquisto è possibile in tutti i punti vendita del circuito Ticketone e anche online al link www.sport.ticketone.it. In tutto saranno 5.000 i pisani al seguito della squadra nerazzurra a Marassi.

La società Genoa CFC ricorda che “per posizionare uno striscione allo stadio è necessario essere in possesso di autorizzazione delle Autorità Competenti che deve essere richiesta per il tramite della Società Genoa CFC. Qualora lo striscione sia già presente nell’albo nazionale pubblicato sul sito dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, non è necessario inviare alcuna richiesta. Come riportato dal Protocollo d’intesa, sottoscritto in data 04/08/2017, è possibile introdurre, all’interno dello stadio, tamburi e megafoni, previa autorizzazione delle Autorità Competenti. Si precisa che il tamburo dovrà essere ad una battuta e che sarà necessario allegare il documento della persona referente per ciascun apparecchio di cui se ne richiede l’autorizzazione“.

Per le richieste: slo@genoacfc.it

https://genoacfc.it/wp-content/uploads/2022/07/modulo-striscioni.pdf

Queste le informazioni logistiche per i tifosi nerazzurri che sabato si metteranno in viaggio per raggiungere Genova. Per chi raggiungerà lo stadio con i mezzi propri, minivan o in pullman l’uscita autostradale è GE – NERVI per poi raggiungere il parcheggio riservato ai tifosi ospiti (salvo differenti comunicazioni degli organi di gestione sicurezza).

Parcheggio: PIAZZALE KENNEDY

Ingressi dedicati settore ospiti: 81-82-83-84(L’apertura è prevista circa 2 ore prima dall’inizio della partita salvo diverse disposizioni delle Autorità competenti

Sarà attivo il servizio Bus navetta AMT da Piazzale Kennedy per il settore ospiti dello stadio e al termine della partita dallo stadio al parcheggio dedicato ai tifosi del Pisa.

Per chi raggiugerà Genova in treno la Stazione di fermata è Genova Brignole. Anche in questo caso sarà attivo il servizio navetta AMT per e dallo stadio.

