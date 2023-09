Gaia Zucchi presenta “La vicina di Zeffirelli” alla Blu Book di Pisa

Scritto da admin• 10:24 am• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Sabato 16 settembre alle ore 11 nella prestigiosa cornice dalla libreria Blu Book di Via Toselli a Pisa l’attrice e scrittrice romana Gaia Zucchi presenterà il suo libro “La vicina di Zeffirelli” – De Nigris Editori, prima fatica letteraria pubblicata il 12 febbraio scorso, in occasione del centenario della nascita del regista Franco Zeffirelli. A moderare l’incontro sarà Michele Ammannati. La prefazione del libro è affidata a Maria Giovanna Elmi.

IL LIBRO. Un racconto tutto da leggere che gira intorno alla grande amicizia tra l’autrice Gaia Zucchi e il grande Maestro Franco Zeffirelli, per oltre quindici anni suo vicino di casa che è divenuto mentore e fonte d’ispirazione. “Un libro in cui racconto la mia vita romanzata, molto divertente con degli spunti di riflessione- afferma l’autrice Gaia Zucchi – il libro al suo interno è corredato da molti scatti di fotografi di fama internazionale come Carlo Bellincampi e Daniele Pedone e una copertina colorata di Alessandro Basso da un’idea di Walter Garibaldi. Il libro è un lavoro di squadra, che ha una sola anima e tanti cuori. Ho il sogno di far conoscere Franco Zeffirelli ai giovani perché molti non lo conoscono e lui da grande artista e regista, merita di essere apprezzato e conosciuto per quello che è riuscito a fare nel cinema”.

BIOGRAFIA. Gaia Zucchi, attrice e scrittrice romana, diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel corso della sua carriera è stata protagonista di diverse pellicole, tra cui “Fermo Posta”di Tinto Brass e “I Volontari” di Domenico Costanzo. Oltre ad aver partecipato a spot pubblicitari firmati da Paolo Virzì e Marco Risi. In televisione conta varie partecipazioni a fiction di successo come “Carabinieri”, “Distretto di Polizia”, “La Squadra”, “Camera Café” e “Le Iene”, il programma di Italia1 per il quale ha realizzato uno spumeggiante servizio coinvolgendo alcuni commercianti romani. In Teatro è stata diretta da registi del calibro di Attilio Corsini e Luca Ronconi. Una vita tra tv e teatro adesso si concretizza anche la passione per la scrittura con l’uscita del suo primo lavoro “La Vicina di Zeffirelli” che sta riscuotendo consensi oltre ad un grande successo di pubblico.

