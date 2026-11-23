Written by Redazione• 3:39 pm• Cascina, Politica

Il gruppo Valori e Impegno Civico – LeD propone più pattuglie serali, telecamere per la lettura delle targhe e il controllo di vicinato.

CASCINA– Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa il comunicato stampa del gruppo consiliare Valori e Impegno Civico – LeD, relativo ai ripetuti furti nelle abitazioni a Ripoli e in altre frazioni del territorio cascinese.

Dopo le segnalazioni di furti in abitazione ricevute da residenti di Ripoli e di altre frazioni dell’ansa dell’Arno, Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico – LeD, chiede al Comune un piano straordinario per la sicurezza. Secondo quanto riferito dal gruppo, in alcuni casi i ladri sarebbero entrati nelle case mentre i proprietari erano all’interno.

Rollo propone di aumentare i pattugliamenti della polizia municipale nelle ore serali e notturne, coordinare i controlli con Carabinieri e Polizia di Stato e potenziare la videosorveglianza, con la lettura delle targhe agli accessi delle frazioni. Tra le misure indicate anche una migliore illuminazione nelle zone isolate e il ricorso a società di vigilanza privata autorizzate, in raccordo con le forze dell’ordine.

Il gruppo propone inoltre di avviare il controllo di vicinato, con reti di residenti in collaborazione con la polizia municipale, e di valutare nuove funzioni nell’app comunale Municipium per inviare segnalazioni geolocalizzate e diffondere avvisi.

Rollo ricorda che la maggioranza ha già respinto una precedente proposta del gruppo per rafforzare la sicurezza sul territorio comunale e chiede al sindaco di indicare quali interventi intenda adottare e con quali tempi.

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Last modified: Novembre 23, 2026