Furti a La Rotta e Gello, Futuro Nazionale chiede chiarezza sulle telecamere

Written by Redazione• 8:27 am• Pontedera, Politica

Il gruppo segnala episodi ai danni di auto e attività produttive. Sabato 10 ottobre una passeggiata per raccogliere le testimonianze di cittadini e imprenditori.

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Futuro Nazionale Pontedera.

Auto rubate, abitacoli rovistati e danneggiamenti alle attività produttive: Futuro Nazionale Pontedera richiama l’attenzione sulla sicurezza nelle frazioni di La Rotta e Gello, segnalando episodi avvenuti nelle ultime settimane e chiedendo un confronto con residenti e operatori economici.

A La Rotta, secondo quanto riferito dal gruppo, un’automobile è stata sottratta dal parcheggio vicino alla farmacia. In un altro episodio, un giovane di 27 anni ha ritrovato la propria vettura danneggiata sotto casa, con l’abitacolo rovistato e diversi oggetti trafugati. A Gello, le segnalazioni riguardano invece furti e danneggiamenti ai danni di imprese e strutture utilizzate da lavoratori e titolari.

«Dietro ogni furto c’è una persona. C’è una famiglia», dichiara Jason Benedetti, referente di Futuro Nazionale Pontedera, sottolineando come al danno materiale si aggiunga la preoccupazione che gli episodi possano ripetersi.

Il gruppo ringrazia le Forze dell’Ordine per il lavoro quotidiano e richiama gli strumenti a disposizione dell’amministrazione comunale, dall’illuminazione alla videosorveglianza, dalla manutenzione al decoro urbano, oltre alla collaborazione con le autorità competenti.

Tra le richieste c’è un quadro preciso delle telecamere presenti a La Rotta. «Riteniamo necessario conoscere con precisione la situazione degli impianti presenti sul territorio: quante telecamere sono installate, quante risultano operative, dove sono collocate e quali interventi sono stati effettivamente realizzati rispetto a quelli programmati. Sono informazioni che possono essere fornite ai cittadini in maniera chiara», afferma Benedetti.

Un’attenzione specifica è rivolta alle imprese di Gello, per le quali furti e danneggiamenti possono incidere anche sull’organizzazione del lavoro e sugli investimenti. Futuro Nazionale propone di ascoltare direttamente gli imprenditori e raccogliere le loro segnalazioni.

Il tema sarà al centro della “Passeggiata identitaria” in programma sabato 10 ottobre, con ritrovo alle 17.30 presso il gazebo di piazza Unità d’Italia e partenza alle 18.30. È annunciata anche la presenza del deputato Edoardo Ziello e di Tommaso Villa.

«L’obiettivo è raccogliere testimonianze e segnalazioni sui problemi che vengono riscontrati quotidianamente», conclude Benedetti, invitando cittadini e imprenditori a condividere le proprie esperienze per contribuire al confronto sulle possibili iniziative da sottoporre alle istituzioni.

Last modified: Ottobre 9, 2026