Il Fuori Tutto da MaterassiAmo ancora attivo fino al 31 ottobre

Pisa (giovedì, 16 ottobre 2025) — Da MaterassiAmo, in via del Tiglio 225/B a Calcinaia, è attiva fino al 31 ottobre la promozione Fuori Tutto, con sconti fino al 60%.

MaterassiAmo è un grande centro specializzato in materassi, letti, divani e divani letto, poltrone relax e alza-persona dove provare e scegliere i migliori prodotti per il riposo offerti dai migliori produttori italiani, per riscoprire qualità, competenza e assistenza professionale.

I prodotti a cui sono applicati gli sconti sono articoli selezionati che appartengono alle migliori marche sul mercato: Dorelan, Rinaldi, Noctis, Artigiana Letti, Rosini!

Il negozio è aperto dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19 mentre resta chiuso la domenica.

Non perdete l’occasione di andare a visitare il loro spazio di ben 320 metri quadrati con oltre 15 modelli di materassi e letti da provare subito ed oltre 10 modelli di divani e divani letto.

Fate una passeggiata fino a Calcinaia e cogliete al volo la possibilità di portarvi a casa un prodotto di qualità scontato fino al 60%.

Affrettatevi, però, il Fuori Tutto sarà attivo ancora per pochi giorni.

Facebook: https://www.facebook.com/share/1BeYkQNfXN/?mibextid=wwXIfr

Web: www.materassiamo.it

Tel.: 0587757307

