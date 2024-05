Frida Scarpa: “In arrivo una casa per la Barca Celeste sotto il Ponte dell’Impero”

Scritto da admin• 9:33 am• Pisa, Attualità

PISA – Quanto emerso all’interno della terza Commissione consiliare permanente del 24 maggio fa ben sperare le società remiere che lo scorso anno, durante il palio di San Ranieri, esposero uno striscione con la scritta “Da anni remiamo per la città, solo promesse e sedi senza agibilità”.

Durante la Commissione richiesta da Giovanni Pasqualino, l’Assessore allo sport Frida Scarpa ha potuto fare il punto della situazione: “Dal nostro insediamento – commenta Scarpa in commissione – ci siamo impegnati per risolvere questa annosa problematica. Nessun problema per la barca rossa e verde, quest’ultima stabilizzata dopo accordo con la Canottieri Arno. Per la barca celeste -continua Scarpa- abbiamo individuato la casa di proprietà ANAS sotto il ponte dell’Impero. Dopo vari incontri gli stessi, sia a Roma che Firenze, siamo riusciti a trovare un accordo e a breve stipuleremo una convenzione di utilizzo per le associazioni remiere. Abbiamo inoltre già ricevuto il nulla osta da parte della sovrintendenza di Firenze per poter procede con la ristrutturazione. Per quanto riguarda la barca gialla, situazione molto più complessa perché non vi sono strutture nel quartiere da poter recuperare, abbiamo individuato un fazzoletto di terreno che fa parte del piano particolareggiato dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, quasi sotto il ponte delle bocchette, dove potremo andare a costruire una sede. Le trattative sono in corso -conclude Scarpa- contiamo di chiudere entro fine anno per poter poi mettere le risorse necessarie a bilancio”.

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dall’Assessore Scarpa per cercare di risolvere questa annosa problematica -commenta Pasqualino-. Ci siamo impegnati per dare una casa alla barca celeste e gialla e andremo dritti per questa direzione. Abbiamo appreso degli aggiornamenti concreti, totalmente opposti a quelli che venivano riportati su un articolo strumentale apparso qualche giorno fa a firma partito democratico. Ho richiesto questa Commissione a inizio maggio -conclude Pasqualino-, segno evidente che questa situazione è molto attenzionata anche da parte nostra, sarebbe stato più corretto attendere l’audizione dell’Assessore invece di uscire con articoli che alimentano preoccupazioni immotivate.”

