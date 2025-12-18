“Freezanz”, l’efficacia scientificamente provata per sistemi anti-zanzare a garanzia del tuo benessere e quello dei tuoi spazi esterni

Written by admin• 12:56 pm• Ponsacco, Attualità, Attualità, Pontedera, Redazionale aziende

Nato circa 10 anni fa, oggi Freezanz sta vantando un’espansione tale in Italia e all’Estero, da essere vicino a diventare una grande multinazionale grazie al suo impianto di micro-nebulizzazione, di propria costruzione, 100% made in Italy e brevettato dal suo titolare Iacoponi Daniele. Con sede a Pontedera (PI), l’impianto Freezanz è diventato ad oggi lo standard di riferimento nel settore, con una rete capillare di oltre 600 partner, dove ogni impianto, dai molteplici modelli, verrà cucito in modo sartoriale sugli spazi verdi di privati, aziende e strutture turistico-ricettive.

di Melania Pulizzi

L’impianto Freezanz vanta una tecnologia brevettata e collaudata in larga scala, che mira a creare all’interno di aree verdi di qualsiasi dimensione, una barriera perimetrale che impedisce alle zanzare e altri insetti di entrarvi; ma non solo, in quanto Freezanz abbatte anche polveri e odori, raffrescando l’evaporazione e controllando l’umidità dello spazio delineato. Per i clienti che lo richiederanno, gli installatori qualificati dell’Azienda “In Giardino” con sede a Ponsacco e proprietaria del brand Freezanz, saranno pronti a raccogliere tutte le informazioni necessarie sulla problematica, fare un preventivo e recarsi poi sul luogo per effettuare uno studio metodico dell’area verde, per un’installazione precisa e personalizzata dell’impianto, dopodiché il cliente dovrà solo godersi il suo giardino.

L’installazione può essere fatta in qualunque momento dell’anno, basterà disporre nell’area prescelta di una presa elettrica e di un allaccio alla rete idrica, mentre per l’accensione generalmente va dalla primavera all’autunno, periodo in cui sono sufficienti 2 cicli programmati di nebulizzazione al giorno, uno al mattino e uno alla sera, di non più di un minuto ciascuno, per ottenere un risultato efficace e duraturo. La sua micro-nebulizzazione e l’alta qualità del principio attivo erogato, anche quello studiato ad-hoc in base all’area e all’infestante, elimina il problema delle zanzare utilizzando acqua e bassissime dosi di prodotto, rispetto alle normali disinfestazioni, così da evitare sprechi e accumuli di sostanze su fogliame e oggetti presenti nell’area trattata, proteggendo chi ama e vive il proprio spazio verde, compresi i nostri amici animali. Una volta installato, i professionisti Freezanz saranno in grado di offrire anche un servizio di assistenza e manutenzione sempre puntuale e impeccabile, così da mantenere l’efficacia dell’impianto nel tempo.

Grazie ad un sistema quasi invisibile di tubi e ugelli, Freezanz non apporrà alle aree verdi dei clienti alcun cambiamento estetico, dando loro così la possibilità di tornare a godersi la propria oasi naturale in assoluta tranquillità e soprattutto senza fastidi per il vicinato.

