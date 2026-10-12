Fratelli d’Italia ricorda Paolo Mancini: “Un impegno vissuto con amore per Marina e il Litorale”

Written by Redazione• 3:13 pm• Marina di Pisa, Attualità, Pisa, Politica

Il Circolo del Litorale Pisano rende omaggio all’ex vicepresidente vicario del Consiglio comunale e ringrazia la famiglia per il contributo al territorio

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fratelli d’Italia del Litorale in ricordo di Paolo Mancini.

Passione per Marina di Pisa, capacità di ascolto e dedizione alla comunità. Il Circolo di Fratelli d’Italia del Litorale Pisano ricorda con affetto e riconoscenza Paolo Mancini, sottolineandone l’impegno politico e amministrativo al servizio del territorio.

Nel corso della sua attività, Mancini ha ricoperto incarichi importanti, tra cui quello di vicepresidente vicario del Consiglio comunale. Il Circolo ne richiama la capacità di unire e affrontare con determinazione le difficoltà della comunità, mettendo al centro il bene di Marina e dell’intero Litorale.

«Paolo sapeva mettere il bene del territorio al centro del proprio impegno, lavorando con serietà, disponibilità e instancabile dedizione», si legge nella nota.

Il ricordo guarda anche alla sorella Virginia Mancini, assessore, che secondo il Circolo prosegue quell’attenzione verso il territorio con responsabilità e passione.

Fratelli d’Italia rivolge infine un ringraziamento a tutta la famiglia Mancini per il contributo dato al Litorale pisano, indicando nel legame con la comunità e nel desiderio di servirla «la più autentica eredità di Paolo». l ricordo del Circolo di Fratel…

Last modified: Ottobre 12, 2026