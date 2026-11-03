Fotovoltaico a Castelfranco, Futuro Nazionale: «Tutelare i terreni agricoli e dare più voce ai Comuni»

Written by Redazione• 10:33 am• Castelfranco di Sotto, Pisa, Politica

Palmieri e Demela intervengono sui progetti nel territorio comunale: «Privilegiare tetti industriali e aree dismesse». Chieste garanzie sullo smantellamento degli impianti

CASTELFRANCO DI SOTTO- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Futuro Nazionale Pisa.

Futuro Nazionale esprime contrarietà alla diffusione degli impianti fotovoltaici a terra nel territorio di Castelfranco di Sotto e chiede alla Regione Toscana un maggiore coinvolgimento dei Comuni nelle scelte localizzative.

Secondo i dati riportati dal movimento, si tratta di sette impianti, uno già realizzato e gli altri in diverse fasi dell’iter autorizzativo, che potrebbero interessare complessivamente circa 20 ettari, per una potenza stimata di 18,5 megawatt. Tra le aree indicate figurano via Aiale, via di Gerrino a Villa Campanile, via dei Tavi, via Piédimonte e via Usciana.

La preoccupazione riguarda soprattutto le conseguenze sulla disponibilità di terreni agricoli e sul paesaggio. «Non siamo contrari all’innovazione tecnologica e nemmeno alla produzione di energia da fonti rinnovabili», dichiara Mario Palmieri, responsabile provinciale di Futuro Nazionale. «Siamo contrari a una politica energetica ideologica, imposta dall’alto, che finisce per scaricare sui territori e sulle comunità locali il prezzo di decisioni prese senza un’adeguata considerazione delle loro conseguenze».

Il movimento sostiene che le disposizioni nazionali e regionali lascino ai Comuni margini decisionali troppo limitati e sollecita la Regione a intervenire per rafforzare gli strumenti di tutela e pianificazione degli enti locali.

«Parliamo di terreni agricoli che rappresentano una risorsa economica, produttiva e identitaria», afferma Angelo Demela, referente comunale di Futuro Nazionale per Castelfranco di Sotto. «Non si può chiedere agli amministratori locali di tutelare il territorio privandoli, allo stesso tempo, degli strumenti necessari per farlo».

La proposta è di privilegiare le coperture industriali, le aree dismesse e le superfici già compromesse, valutando con attenzione ubicazione ed estensione dei nuovi impianti.

Futuro Nazionale chiede inoltre garanzie per lo smantellamento delle strutture e il ripristino dei terreni al termine del ciclo produttivo, affinché eventuali costi ambientali ed economici non ricadano sulle comunità locali. Il movimento annuncia che continuerà a seguire la vicenda, sollecitando regole più rigorose e una pianificazione complessiva.

Last modified: Novembre 3, 2026