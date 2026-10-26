Fosso Vecchio, accordo per ridurre gli allagamenti tra Pontedera e Calcinaia

Written by Redazione• 2:03 pm• Pontedera, Attualità, Attualità, Calcinaia

Firmato il protocollo con il Consorzio Basso Valdarno: parte la progettazione di un nuovo sbocco nello Scolmatore. Benefici attesi per Fornacette, Oltrarno e le aree a sud della Tosco Romagnola

PONTEDERA – Riorganizzare il deflusso del Fosso Vecchio per ridurre il rischio di allagamenti durante le piogge più intense. È l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno e dai Comuni di Pontedera e Calcinaia, che avvia il percorso di progettazione dell’intervento.

La soluzione prevede una separazione idraulica all’altezza di via Maremmana, dividendo il corso d’acqua in due rami: uno continuerà a scaricare nel Canale Emissario di Bientina, mentre l’altro sarà prolungato e collegato direttamente al Canale Scolmatore dell’Arno, attraverso una nuova opera di scarico.

Il progetto punta ad alleggerire il carico sul tratto che attraversa Fornacette e a migliorare il drenaggio dell’Oltrarno di Calcinaia e delle aree di Pontedera a sud della Tosco Romagnola.

«La sottoscrizione di questo Protocollo rappresenta un passaggio importante per il territorio, perché consente di avviare concretamente il percorso progettuale», dichiara il presidente del Consorzio Maurizio Ventavoli, sottolineando il valore della collaborazione tra enti.

Il sindaco di Pontedera Matteo Franconi richiama la necessità di una prevenzione continuativa: «La prevenzione del rischio idraulico non si affronta soltanto quando si verificano le emergenze, ma attraverso interventi programmati, manutenzione e attenzione quotidiana».

Per il sindaco di Calcinaia Cristiano Alderigi, la separazione dei bacini consentirà di favorire il deflusso delle acque di Oltrarno e rendere disponibile maggiore capacità nel tratto tombato del Fosso Vecchio, con benefici anche per Fornacette. L’intervento, ricorda, è stato individuato come prioritario dagli studi successivi all’alluvione del 2023.

Il protocollo avvia la progettazione, non ancora i lavori. I prossimi passaggi saranno gli incarichi specialistici, le indagini e la redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica, cui seguirà l’iter autorizzativo, compresa la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.

Completata la progettazione, l’opera sarà candidata al Documento operativo per la difesa del suolo della Regione Toscana, per ottenere i finanziamenti necessari alla realizzazione.

Last modified: Ottobre 26, 2026