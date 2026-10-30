Forum Sistema Salute: Aoup presente con una sessione sugli ospedali del futuro e con un progetto sulle lipodistrofie premiato nell’ambito delle malattie rare

Written by Redazione• 3:22 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – All’XI edizione del Forum Sistema Salute svoltosi per due giorni negli spazi fieristici della Manifattura Tabacchi a Firenze, l’Aoup è stata protagonista nella sessione dedicata alle malattie rare, con un progetto premiato, e in quella dedicata agli ospedali del futuro.

Nella categoria Servizi del Rare Diseases Award 2026 – promosso da Uniamo-Federazione italiana malattie rare in collaborazione con altri partner, evento che valorizza progetti e iniziative per migliorare la vita delle persone con malattia rara, dei loro familiari e dei caregiver – il terzo premio è andato infatti al progetto ForLipo – Formazione sulla Lipodistrofia, realizzato dal Centro obesità e lipodistrofie e dalla Sezione dipartimentale Laboratorio di chimica ed endocrinologia dell’Aoup. Nato nel 2019, ForLipo è stato ideato per formare i medici attraverso un’esperienza diretta sul campo. Il progetto integra attività clinica e di laboratorio, offrendo ai partecipanti l’opportunità di acquisire competenze utili nella pratica professionale. Nel tempo il percorso si è evoluto, portando l’esperienza maturata a Pisa anche in altri centri italiani, da cui è nato ForLipo NET con l’obiettivo di favorire la crescita di competenze specifiche nei diversi contesti assistenziali e promuovere la collaborazione tra professionisti che si occupano di lipodistrofia, per una maggiore capacità di riconoscimento della malattia insieme a percorsi assistenziali sempre più appropriati.

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Nella seconda giornata del Forum, l’Aoup è stata invece presente con esponenti del Dipartimento di area tecnica e della Direzione sanitaria nella sessione “Verso l’Ospedale del futuro: modelli innovativi, resilienti e sostenibili tra digitalizzazione e umanizzazione” insieme a rappresentanti di altre realtà ospedaliere italiane e toscane e enti di settore, per confrontarsi – partendo dall’esperienza dell’Ospedale Nuovo Santa Chiara in fase di ultimazione e attivazione a Cisanello – su tre macroaree (modularità costruttiva, AI e digitalizzazione, Wellbeing e sostenibilità). Sono stati presentati pertanto i progetti di altri nuovi ospedali (Livorno, Malta) nei quali sono stati messi in evidenza e confermati i medesimi concetti guida applicati nella costruzione del Nuovo Santa Chiara ritenuti come qualificanti, ovvero: le connessioni dei flussi di circolazione di persone cose e dati, la logistica, la sobrietà delle realizzazioni, l’umanizzazione, il green e le energie rinnovabili. Elementi da riproporsi per rispondere all’esigenza sempre più diffusa e ineludibile di ammodernamento delle strutture ospedaliere

Last modified: Ottobre 30, 2026