Fondazione ANT partecipa alla XX Festa della Cultura Calabrese per la raccolta fondi a sostegno della prevenzione oncologica

PISA – Pietro Augello, Delegato di Pisa della Fondazione ANT, ringrazia l’Associazione Culturale Calabrese Esperia per lo spazio riservato alla fondazione durante la XX edizione della Festa della Cultura Calabrese, dal 19 al 22 settembre a Pisa. L’evento offre incontri culturali, arte, musica e una mostra mercato di prodotti calabresi.

La Delegazione di Pisa di Fondazione ANT sarà presente con un banchetto per raccogliere fondi a favore dei progetti di prevenzione oncologica gratuita, grazie alla vendita di doni solidali e piantine di peperoncino. Le donazioni precedenti hanno permesso di realizzare giornate di prevenzione del melanoma presso gli Ambulatori della Misericordia.

ANT, attiva in 11 regioni e 29 province, ha assistito gratuitamente oltre 149.000 malati e visitato 245.000 pazienti. Le campagne di prevenzione si svolgono in ambulatori ANT e tramite il Bus della Prevenzione, dotato di strumentazione avanzata. L’obiettivo della fondazione è garantire la “eubiosia”, una vita dignitosa in tutte le fasi della malattia. Anche a Pisa, la prevenzione oncologica gratuita rappresenta un passo importante per rispondere ai bisogni delle persone.

