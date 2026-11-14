Fognature e depuratore di San Jacopo: la consigliera Elisabetta Mazzarri chiede chiarezza e documenti ufficiali​

Written by Redazione• 11:01 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

“Le rassicurazioni sui giornali non bastano. Il Comune, in quanto socio di Acque S.p.A., pretenda trasparenza e atti ufficiali per la tutela dei cittadini”



​SAN GIULIANO TERME – Proseguono i lavori per l’estensione della rete fognaria a Sant’Andrea in Pescaiola e Arena Metato, un’opera importante da oltre 3 milioni di euro. Ma sul fronte della depurazione rimangono interrogativi aperti. A tornare sulla questione è la consigliera comunale della Lista Civica Boggi Sindaco, Elisabetta Mazzarri, che ha presentato un’interrogazione formale all’Amministrazione.

​La vicenda parte da lontano: in Consiglio comunale la consigliera aveva chiesto di acquisire da Acque S.p.A. i dati tecnici e le verifiche sulla reale capacità del depuratore di San Jacopo di accogliere i nuovi reflui. La richiesta era stata respinta dalla maggioranza, la quale aveva sostenuto in aula che la società non rispondeva alle richieste del Comune.

​Successivamente, il 18 ottobre scorso, il gestore è intervenuto sulla stampa locale garantendo che l’impianto è pronto e che sono previsti ulteriori interventi di potenziamento. “Da amministratrice e da cittadina credo che le dichiarazioni a mezzo stampa vadano verificate con i fatti» – dichiara la consigliera Elisabetta Mazzarri – «Il Comune di San Giuliano Terme è socio e comproprietario di Acque S.p.A.. Per questo motivo i cittadini, che pagano il servizio attraverso le bollette, meritano di vedere carte ufficiali, progetti protocollati e dati certi, e non solo comunicazioni affidate ai giornali“. Con l’interrogazione depositata, la consigliera chiede all’Esecutivo di fare chiarezza su tre punti chiave: Atti ufficiali: Se Acque S.p.A. abbia trasmesso formalmente al Comune le relazioni tecniche che certificano la capacità del depuratore di reggere il nuovo carico.

​Tempi e progetti. Se l’Amministrazione abbia ricevuto il progetto esecutivo del nuovo potenziamento annunciato, con annesso cronoprogramma dei lavori.

​Ruolo del Comune. Quali iniziative intenda assumere il Sindaco, nella sua qualità di socio, per mettere ufficialmente a disposizione dei consiglieri e dei cittadini la documentazione tecnica del gestore.

​Un’azione politica mossa esclusivamente dalla tutela dell’ambiente, della salute pubblica e dalla trasparenza amministrativa.

Last modified: Novembre 14, 2026