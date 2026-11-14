Fognature e depuratore di San Jacopo: la consigliera Elisabetta Mazzarri chiede chiarezza e documenti ufficiali​

“Le rassicurazioni sui giornali non bastano. Il Comune, in quanto socio di Acque S.p.A., pretenda trasparenza e atti ufficiali per la tutela dei cittadini”
SAN GIULIANO TERME – Proseguono i lavori per l’estensione della rete fognaria a Sant’Andrea in Pescaiola e Arena Metato, un’opera importante da oltre 3 milioni di euro. Ma sul fronte della depurazione rimangono interrogativi aperti. A tornare sulla questione è la consigliera comunale della Lista Civica Boggi Sindaco, Elisabetta Mazzarri, che ha presentato un’interrogazione formale all’Amministrazione.
La vicenda parte da lontano: in Consiglio comunale la consigliera aveva chiesto di acquisire da Acque S.p.A. i dati tecnici e le verifiche sulla reale capacità del depuratore di San Jacopo di accogliere i nuovi reflui. La richiesta era stata respinta dalla maggioranza, la quale aveva sostenuto in aula che la società non rispondeva alle richieste del Comune.
Successivamente, il 18 ottobre scorso, il gestore è intervenuto sulla stampa locale garantendo che l’impianto è pronto e che sono previsti ulteriori interventi di potenziamento. “Da amministratrice e da cittadina credo che le dichiarazioni a mezzo stampa vadano verificate con i fatti» – dichiara la consigliera Elisabetta Mazzarri – «Il Comune di San Giuliano Terme è socio e comproprietario di Acque S.p.A.. Per questo motivo i cittadini, che pagano il servizio attraverso le bollette, meritano di vedere carte ufficiali, progetti protocollati e dati certi, e non solo comunicazioni affidate ai giornali“. Con l’interrogazione depositata, la consigliera chiede all’Esecutivo di fare chiarezza su tre punti chiave: Atti ufficiali: Se Acque S.p.A. abbia trasmesso formalmente al Comune le relazioni tecniche che certificano la capacità del depuratore di reggere il nuovo carico.
Tempi e progetti. Se l’Amministrazione abbia ricevuto il progetto esecutivo del nuovo potenziamento annunciato, con annesso cronoprogramma dei lavori.
Ruolo del Comune. Quali iniziative intenda assumere il Sindaco, nella sua qualità di socio, per mettere ufficialmente a disposizione dei consiglieri e dei cittadini la documentazione tecnica del gestore.
Un’azione politica mossa esclusivamente dalla tutela dell’ambiente, della salute pubblica e dalla trasparenza amministrativa.