Written by Redazione• 10:29 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Diciannove aziende hanno visitato i laboratori e incontrato studenti e ricercatori. Tra le collaborazioni possibili, tesi di laurea, dottorati e progetti di ricerca congiunti.

PISA- Diciannove aziende locali, nazionali e internazionali e oltre 200 incontri individuali. È il bilancio di «Fisica e imprese si incontrano», la giornata organizzata mercoledì 25 novembre dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa con la sezione pisana dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e il Centro per l’Integrazione della Strumentazione scientifica dell’Ateneo (CISUP).

La mattina è stata dedicata alle visite ai laboratori e alla presentazione delle attività di ricerca, dalle nanotecnologie e dalla fotonica alla fisica quantistica e all’imaging biomedico. Nel pomeriggio le aziende hanno incontrato individualmente studentesse, studenti, ricercatrici e ricercatori per esplorare possibili collaborazioni, dalle tesi di laurea allo sviluppo di soluzioni tecnologiche.

«Circa il 10% di loro svolge già oggi la propria tesi in collaborazione con un’impresa, e questo numero è in crescita», ha spiegato Chiara Maria Angela Roda, direttrice del Dipartimento di Fisica, riferendosi a studentesse e studenti. Il Dipartimento punta a estendere queste collaborazioni alla formazione post-laurea, attraverso i dottorati di ricerca e i percorsi di specializzazione in Fisica medica.

Last modified: Novembre 27, 2026