Fine Vita. Grande partecipazione al dibattito di Azione Universitaria: Le idee forti non hanno paura del confronto”

Written by Redazione• 12:00 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – “Grande partecipazione e un confronto serio e costruttivo su uno dei temi più delicati del nostro tempo“. È il bilancio dell’iniziativa organizzata venerdì 14 novembre da Azione Universitaria Pisa presso il Polo Piagge, dedicata al tema del fine vita. Protagonisti del dibattito sono stati il magistrato Giacomo Rocchi, contrario al suicidio assistito, e Fabio Signoretta, sindaco di Jonadi ed esponente radicale, favorevole, che si sono confrontati su due visioni profondamente diverse, offrendo agli studenti un’occasione di approfondimento e riflessione.

L’incontro è stato moderato dal presidente di Azione Universitaria Pisa, Matteo Becherini, che ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa.

“Chi mi conosce sa quanto io sia sensibile al tema dell’eutanasia e del suicidio assistito. Mi piace definirmi un militante pro-life, non tanto nel senso di chi scende necessariamente in piazza ogni giorno, quanto in quello di una persona che cerca di diffondere una cultura a favore della vita, dal concepimento fino alla morte naturale, in ogni ambito in cui si trova. Proprio per questa sensibilità e per l’importanza che ritengo debba essere riconosciuta ai cosiddetti temi etici anche all’interno dell’associazionismo universitario, ho ritenuto doveroso organizzare questo confronto perché le idee forti non hanno mai paura del confronto. Non eravamo lì per convincerci necessariamente a vicenda, ma per ascoltare posizioni anche radicalmente diverse e comprendere le ragioni che le sostengono. Per me fare politica significa anche questo: non parlare soltanto a chi la pensa come me, ma provare a convincere soprattutto chi non la pensa come me della bontà delle mie idee. C’è una frase che, più di ogni altra, restituisce il senso della giornata: “Matteo, sono venuta con un’idea a favore del fine vita e torno a casa con tanti punti interrogativi”. Credo sia una delle soddisfazioni più grandi che si possano ottenere organizzando un’iniziativa di questo tipo. Se una persona entra a un evento con una certezza ed esce con qualche domanda in più, significa che abbiamo fatto qualcosa di importante. Ancora una volta abbiamo voluto dimostrare che l’Università non deve essere il luogo in cui si insegna agli studenti cosa pensare, ma quello in cui si insegna loro a pensare. Grazie ai relatori e a tutti gli studenti che hanno partecipato, rendendo possibile questo importante momento di confronto e approfondimento“, conclude Becherini.

Last modified: Novembre 14, 2026