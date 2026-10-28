Written by Ottobre 28, 2026 10:13 pm Pisa SC

Filippo Pittarello: “Orgoglioso di far parte di questo gruppo”

HomePisa SCFilippo Pittarello: “Orgoglioso di far parte di questo gruppo”

PISA – Prima doppietta stagionale per Filippo Pittarello, che contro il Palermo nel primo tempo ha annichilito la difesa siciliana, portando a quota quattro gol in questa stagione. L’attaccante nerazzurro è sceso in sala stampa nel dopo gara di Pisa – Palermo.

di Antonio Tognoli

Per un attaccante segnare è sempre un emozione, molto importante, ma non fondamentale. Giocavamo con una squadra forte, dispiace perche dopo il doppio vantaggio si pensava ad altro, però dobbiamo tenere conto del valore del nostro avversario

Noi andiamo in campo sempre per vincere, però posso dire che sono orgoglioso di far parte di una squadra così forte e poter allenarmi con giocatori molto forti. Mi aiuta a migliorare giorno dopo giorno“.

E’ una grande emozione segnare in questo stadio bellissimo, davanti ai propri tifosi, è il massimo per un giocatore credo. Dobbiamo pensare già ad Avellino prepararci bene e cercare di vincere

Last modified: Ottobre 28, 2026
Previous Story
Filippo Inzaghi: “Si è vista una gara da categoria superiore. Il mio sogno è vedere salire insieme in A queste due squadre”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti