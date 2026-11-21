Written by Redazione• 10:27 pm• Pisa SC

EMPOLI – Filippo Pittarello con il suo quinto sigillo stagionale ha deciso il derby contro l’Empoli. Nel post gara l’attaccante nerazzurro è sceso in sala stampa commentando questa importante vittoria.

di Antonio Tognoli

“Oggi abbiamo fatto una partita da complimenti. Non era facile vincere ad Empoli e non prendere gol. Va sottolineato. Per il momento che stavamo attraversando questa è una vittoria importante per il morale ed il peso che aveva“

“Mercoledì affrontiamo il Modena, l’avversario più in forma del momento. Sarà una bella partita e giocarla davanti ai nostri tifosi sarà ancora più bello“

“Abbiamo lottato su ogni pallone, la squadra ha fatto una prestazione collettiva straordinaria secondo me“.

Last modified: Novembre 21, 2026