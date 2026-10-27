Filippo Inzaghi: “Torno a Pisa da avversario, mai da nemico. Sarà stupendo ritornare in una città nella quale ho ricevuto un amore incredibile”

Written by Redazione• 9:15 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della gara fra Pisa e Palermo in programma all’Arena Garibaldi mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 19 ha parlato in conferenza stampa il mister del Palermo Filippo Inzaghi, ex di turno. Queste le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal portale “Ilovepalermo.com”.

di Maurizio Ficeli

Sulle difficoltà iniziali delle retrocesse: “Anche l’anno scorso le retrocesse non sono partite bene. È troppo presto e penso che saremo protagonisti. Il Pisa arriverà. Noi dobbiamo andare forte“.

Riguardo al rendimento del Palermo: “Speravo di partire così. Abbiamo avuto un piccolo vantaggio grazie alla continuità con lo scorso anno, ma il campionato è ancora lungo. Se non diamo continuità di risultati, però, quello che abbiamo fatto finora conta poco“.

Sul Pisa: “Ha preso giovani forti, l’allenatore è una garanzia per la categoria. Sarà una grande partita, lo stadio sarà pieno, ci saranno tanti tifosi nostri. Andiamocela a giocare, a testa alta, qualsiasi sia il risultato. È una partita che vale tre punti. In Serie B sono tutte complicate. Il Pisa è molto forte, ma anche noi. Siamo contenti di giocare in un campo del genere con una classifica così. È un ulteriore banco di prova. Siamo pronti e felici di giocare questo tipo di partite» Non mi accontento mai, sono contento del percorso della squadra ma dobbiamo migliorare. Quanto abbiamo fatto finora conta poco, ancora è presto. Voglio vedere la crescita dei ragazzi“.

Antonio Palumbo indisponibile: “Palumbo non ci sarà, sente ancora fastidio, ci permettiamo di farlo recuperare al meglio“.

Nessuna rivoluzione tattica: “Cambiare adesso sarebbe da folli. Durante la partita possiamo adottare vari sistemi di gioco. Partiremo con le nostre certezze. La squadra deve essere equilibrata, sappiamo la forza dell’avversario, lo conosco bene. Per fare una grande partita ci vorrà il miglior Palermo. Siamo convinti delle nostre qualità, sono queste le partite che ogni giocatore vorrebbe giocare“.

Sulle scelte di formazione: “Non ho ancora deciso nulla, qualche giocatore è molto stanco. La gara con la Carrarese è stata molto dispendiosa, abbiamo corso tanto. Cambierò qualcosa, ho fiducia nella rosa. Cinque o sei giocatori li cambierò, ma non deve cambiare la qualità della squadra“.

L’importanza dell’atteggiamento : “Sono partite che si preparano da sole, abbiamo rispetto per l’avversario ma anche fiducia nei nostri mezzi. Sono curioso di vedere come giocheremo“.

Per ultimo Filippo Inzaghi conclude parlando del suo ritorno all’ombra della Torre Pendente: “Torno a Pisa da avversario, mai da nemico!! Sarà stupendo ritornare in una città nella quale ho ricevuto un amore incredibile“.

Last modified: Ottobre 27, 2026