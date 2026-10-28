Filippo Inzaghi: “Si è vista una gara da categoria superiore. Il mio sogno è vedere salire insieme in A queste due squadre”

Written by Redazione• 10:04 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Palermo Pippo Inzaghi commenta il pareggio ottenuto sul campo della sua ex squadra, il Pisa.

di Antonio Tognoli

“E’ stata una grande partita. Sono soddisfatto della squadra. Nel primo tempo il pari l’avrei firmato, sul 3-2 però abbiamo rischiato di fare il 4-2. Però mi tengo la prestazione della ripresa. Nel primo tempo non è successo niente, abbiamo trovato un grande avversario di fronte“.

“Il Pisa è una squadra forte ha mantenuto l’assetto che aveva aggiungendo giocatori forti. Primasso per esempio quando c’ero io ero un bambino adesso è diventato un giocatore“.

“Stasera si sono affrontate due squadre molto forti, si è vista una partita di categoria superiore e il mio grande sogno è vedere salire in serie A queste due squadre“

Last modified: Ottobre 28, 2026