Filippo Inzaghi: “Abbiamo ribaltato il risultato in una gara non semplice. Ho avuto risposte importanti”

Scritto da admin• 6:05 pm• Pisa SC

PISA – A fine gara si presenta in sala stampa il mister nerazzurro Filippo Inzaghi, che analizza così la gara vinta dalla propria squadra al “Druso” di Bolzano.

di Maurizio Ficeli

“Abbiamo ribaltato il risultato in una gara non semplice, sono molto contento, ho avuto delle risposte importanti. Loro sono una squadra consolidata con giocatori importanti, ma noi siamo entrati bene. Penso che abbiamo davvero 23 titolari. Lind e Nicolas Bonfanti sono fortissimi e sono entrati bene. Nelle prossime due gare, in una giocherà Lind e in una Bonfanti. Oggi è stata bella la mentalità, la strada è lunga però, ma le risposte sono state soddisfacenti. “

Last modified: Ottobre 19, 2024