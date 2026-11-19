Written by Redazione• 1:07 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Dal 22 novembre al 15 dicembre appuntamenti a Pisa, Cascina e Viareggio sul tema “Elogio della scoperta”. Apertura al Teatro Sant’Andrea con il clarinettista Anton Dressler.

PISA- La scienza come spazio di ricerca, curiosità e libertà di pensiero. È il filo conduttore della trentesima edizione del Festival Nessiah – Viaggio nell’immaginario culturale ebraico, in programma dal 22 novembre al 15 dicembre tra Pisa, Cascina e Viareggio.

Organizzata dalla Comunità Ebraica di Pisa, con la cura di Officina dei Transiti e la direzione artistica del fondatore Andrea Gottfried, la rassegna sceglie il tema “Elogio della scoperta” e rende omaggio a Rita Levi-Montalcini, nel quarantesimo anniversario del Premio Nobel per la Medicina, ricevuto nel 1986 insieme a Stanley Cohen.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

L’apertura sarà domenica 22 novembre alle 21 al Teatro Sant’Andrea di Pisa con “Livemovement”, concerto di Anton Dressler per clarinetto e live electronics. Il musicista unirà il suono acustico dello strumento alla sua elaborazione elettronica in tempo reale, attraversando improvvisazione, composizione e suggestioni della tradizione musicale ebraica.

Anton Dressler

«Per questo anniversario volevamo un tema che guardasse avanti, e la scoperta ci è sembrata la parola giusta», spiega Gottfried. «Rita Levi-Montalcini ce l’ha insegnato con la sua vita: si scopre per curiosità, per ostinazione, perfino grazie all’errore».

Il programma proseguirà il 29 novembre alle 17.30 alla Domus Mazziniana con il cine-concerto “Der Golem”, accompagnato dal vivo da I Sincopatici. Il 2 dicembre alle 18 a Palazzo Blu, il regista Alberto Negrin sarà protagonista dell’incontro “Raccontare Rita”.

Alla scienziata saranno dedicati anche “La ragazza dentro l’uovo”, testo di Annick Emdin con Silvia Lazzeri, il 3 dicembre alle 21 al Teatro Nuovo, e “Rita in famiglia”, incontro-concerto con Piera Levi-Montalcini e Riccardo Joshua Moretti, il 6 dicembre alle 17.30 alla Domus Mazziniana.

Il 9 dicembre il festival farà tappa a Viareggio, con l’accensione pubblica del lume di Chanukkah alle 17 in sinagoga e il concerto del Duo Shirim alle 19 a Villa Paolina. La stessa sera, alle 21 nella Biblioteca comunale di Cascina, Evelina Meghnagi proporrà il reading “Elogio dell’imperfezione”.

Il 10 dicembre alle 18 nella Sinagoga di Pisa si terrà l’accensione pubblica del settimo lume di Chanukkah, nella data del quarantesimo anniversario della consegna del Nobel a Levi-Montalcini.

Doppio appuntamento il 13 dicembre: alle 16 alla Domus Mazziniana la conferenza “Ebraismo e scienza” di Roberto Zadik; alle 21 al Teatro Sant’Andrea il concerto di musica popolare ebraica “Folkadu”. Chiusura il 15 dicembre alle 21, sempre al Sant’Andrea, con “Scienza, amore ed esilio” e la prima esibizione del Coro multietnico Mediterranea, diretto da Eyal Lerner.

Il festival è sostenuto da Fondazione Pisa, Comune di Pisa, Comune di Viareggio e Regione Toscana – Rete Toscana ebraica.

Programma e informazioni sulle prenotazioni su festivalnessiah.it.

Last modified: Novembre 19, 2026