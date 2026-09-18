Festival del Viaggio, a Palazzo Blu quattro giorni dedicati al cibo

Written by Redazione• 1:21 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Dopo il successo della ventesima edizione, il Festival del Viaggio torna a Pisa con un programma dedicato al cibo. Dal 24 al 27 settembre Palazzo Blu ospiterà incontri, spettacoli, approfondimenti e degustazioni per raccontare l’enogastronomia come elemento fondamentale nella scoperta dei territori, dei popoli e delle culture.

La ventunesima edizione, sostenuta dalla Fondazione Pisa e sponsorizzata da Unicoop Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pisa, prende le mosse dal recente riconoscimento Unesco della cucina italiana. Un tema che sarà approfondito dalla direttrice della rivista La Cucina Italiana, Maddalena Fossati Dondero, mentre il nutrizionista Ciro Vestita, volto noto di numerose trasmissioni televisive, parlerà del rapporto tra alimentazione e salute.

Il programma vedrà alternarsi chef e protagonisti del settore: dalla cuoca personale del maestro Zubin Mehta alla pasticcera internazionale Loretta Fanella, dal gelatiere pisano Gianfrancesco Cutelli alla pasticceria Galliano di Viareggio. Marcella Croce ripercorrerà la storia della cucina siciliana, mentre altri appuntamenti saranno dedicati alla rappresentazione del cibo nell’arte e all’impiego di piante, spezie e pietanze nei riti e nelle pratiche magiche medievali.

Spazio anche alla musica e al teatro con la Cucurbita Sapiens Orchestra, i cui musicisti suonano le zucche, il dj set di Don Pasta, che prepara la pasta durante la selezione musicale, e la commedia dedicata a Sandokan dei Sacchi di Sabbia, con una battaglia combattuta a colpi di verdure e ortaggi.

Ogni sera alle 20 il pubblico che avrà partecipato agli appuntamenti pomeridiani potrà prendere parte gratuitamente alle degustazioni. Saranno proposti un cestino mediorientale con specialità mediterranee, pappa al pomodoro e focaccia di pesce, accompagnati dai vini della Fattoria Collebrunacchi di San Miniato, del Podere La Chiesa di Terricciola e dell’Azienda Terrante di San Miniato.

Il Festival sarà preceduto da un’anteprima dedicata ad Antonio Tabucchi, in programma mercoledì 23 settembre alle 21 al Royal Victoria Hotel. Laura Vescio, Daniela Scarpari e Andrea Ferri della compagnia Teatro Extra presenteranno una lettura scenica di Notturno indiano, adattata per l’occasione da Alessandro Agostinelli e Athos Bigongiali.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Per l’intera durata della manifestazione sarà inoltre presente la libreria Blu Book, con i volumi degli autori ospiti e una selezione di libri di viaggio. I soci Coop avranno diritto a uno sconto del 5% e, fino a esaurimento delle copie, riceveranno in omaggio il libro dedicato al ventennale del Festival.

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Last modified: Settembre 18, 2026