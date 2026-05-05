Festa dell’Europa: alla Domus Mazziniana musica e storia per celebrare l’identità europea

Written by Redazione• 5:11 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – In occasione della Festa dell’Europa, la Domus Mazziniana di Pisa ospiterà venerdì 8 maggio alle ore 17 un evento che unisce riflessione storica e grande musica. L’iniziativa, dal titolo “Sola favella comune di tutte le Nazioni – Conversazione sull’Ottocento musicale europeo”, è organizzata in collaborazione con la Scuola di Musica “G. Bonamici”.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di valorizzare l’identità europea attraverso il linguaggio universale della musica, mettendo in dialogo il patrimonio culturale dell’Ottocento con le sfide contemporanee. La giornata sarà anche dedicata al ricordo di Maria Rosaria Finelli, artista e figura legata ai valori mazziniani.

Il programma si aprirà con una conferenza-dialogo sull’Ottocento musicale europeo, a cura dei professori Maurizio Biondi e Guglielmo Pianigiani del Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, moderati da Lorenzo Gremigni. L’incontro sarà arricchito da immagini, letture e ascolti guidati, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva tra i principali movimenti artistici del secolo.

A seguire, spazio alla musica con il concerto “Eco d’un mondo invisibile – Musica per l’Europa”. Sul palco il mezzosoprano Bori Soós e il baritono Pedro Carrillo, accompagnati al pianoforte da Antonella Bellettini e Guglielmo Pianigiani, interpreteranno brani di grandi compositori europei come Rossini, Verdi, Gounod, Donizetti e altri protagonisti della scena musicale ottocentesca.

L’iniziativa è realizzata con il contributo di diverse realtà culturali e associative, tra cui l’Associazione Mazziniana Italiana, il Comitato Pisano per il Risorgimento “1848”, il Movimento Federalista Europeo e la Gioventù Federalista Europea. Durante la serata sarà distribuito materiale informativo dedicato alle istituzioni e al futuro dell’Unione Europea.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Al termine dell’evento è previsto un brindisi aperto al pubblico.

Last modified: Maggio 5, 2026