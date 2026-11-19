Written by Redazione• 11:31 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Domenica 22 novembre, dalle 14 alle 17, laboratori, scambio di piante e visite guidate. L’associazione chiede più tutela del verde esistente e interventi di depavimentazione

PISA – Un pomeriggio per conoscere il verde del quartiere, scambiare piante e partecipare ad attività di educazione ambientale. Domenica 22 novembre, dalle 14 alle 17, Legambiente Pisa organizza la Festa dell’Albero al Parco Cesare Balbo, in via Montanelli, accanto alla scuola. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

L’iniziativa rientra nella mobilitazione nazionale promossa da Legambiente dal 20 al 22 novembre con lo slogan “Chi pianta un albero, regala il futuro”.

Al centro dell’appuntamento pisano sarà il “Boschetto” di Largo Balbo, un’area ricca di specie autoctone che il circolo cura per il suo valore naturalistico e utilizza per percorsi di educazione ambientale.

Il programma prevede un laboratorio per realizzare pallette di semi, rivolto ad adulti e bambini, visite guidate nell’area e uno spazio di “Swap Plants”: chi partecipa potrà portare una pianta in vaso e scambiarla con un’altra. Saranno inoltre distribuite gratuitamente giovani piante di alloro e ligustro provenienti dal Boschetto, da coltivare nei propri spazi verdi.

La giornata sarà anche l’occasione per richiamare l’attenzione sul ruolo del verde urbano di fronte all’aumento delle temperature e alle ondate di calore. Per Legambiente Pisa, alberi e aree verdi devono essere considerati un’infrastruttura pubblica essenziale, capace di offrire ombra, tutelare la biodiversità e mantenere la permeabilità dei suoli.

Il circolo rivolge quindi alcune richieste all’Amministrazione comunale: maggiore trasparenza e manutenzione programmata del patrimonio arboreo, una convocazione più regolare del tavolo del verde e interventi di rigenerazione urbana e depavimentazione, soprattutto nei quartieri più edificati. Chiede inoltre di proteggere e valorizzare le aree di vegetazione spontanea, come il Bosco del Sanguigno a Cisanello.

«Piantare nuovi alberi non basta se manca una visione di lungo periodo», sottolinea l’associazione, che invita ad affiancare alle nuove piantumazioni politiche strutturali per conservare il verde esistente e restituire suolo permeabile alla città.

Ulteriori informazioni e il programma dettagliato saranno disponibili sui canali social ufficiali di Legambiente Pisa.

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Last modified: Novembre 19, 2026