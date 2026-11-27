Written by Redazione• 1:08 pm• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

Lunedì 30 novembre alle 21, alla Città del Teatro, musiche di Čajkovskij, Koussevitzky e Puccini. Alle 18.30 un incontro per conoscere i brani in programma. Ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite

CASCINA – L’Orchestra del Conservatorio «Luigi Boccherini» di Lucca sarà alla Città del Teatro lunedì 30 novembre alle 21 per un concerto della Festa della Toscana 2026. Sul podio si alterneranno il direttore del Conservatorio Massimo Morelli e due allievi della classe di direzione d’orchestra. Anche i solisti e i cantanti sono studenti dell’istituto lucchese.

Il programma comprende il primo movimento del Concerto per violino di Pëtr Il’ič Čajkovskij, il Concerto per contrabbasso di Sergej Koussevitzky e una selezione di brani di Giacomo Puccini da La bohème, Tosca, Turandot e La rondine. Alle 18.30, Nicola Fanucchi e Massimo Morelli presenteranno le musiche della serata e offriranno al pubblico alcune chiavi di ascolto.

L’appuntamento rientra nelle celebrazioni della Festa della Toscana, dedicate quest’anno al tema «La Toscana che si prende cura. Diritti, persone e comunità», ed è realizzato con la compartecipazione del Consiglio regionale.

L’ingresso al concerto è gratuito con prenotazione su Eventbrite. Prima dello spettacolo è previsto anche un aperitivo al Bar del Teatro, a cura di Mimì Pasticceria di Fornacette. Per informazioni e prenotazioni dell’aperitivo si può chiamare il 342 8003414.

Massimo Morelli

Last modified: Novembre 27, 2026