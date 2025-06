Ferrante (MIT): “Nessun declassamento per l’aeroporto Galilei di Pisa, piena operatività garantita”

Written by admin• 5:58 pm• Attualità, Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Sottosegretario di Stato On. Tullio Ferrante.

“Per scalo Pisa nessun declassamento, polemiche infondate “

«L’aeroporto Galilei di Pisa non ha subito, né subirà, alcun declassamento. Il suo ruolo strategico non è in discussione». Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, intervenendo sulle recenti polemiche legate alla rimodulazione della categoria antincendio ICAO dello scalo pisano.

«La rideterminazione della categoria, effettuata dopo quasi vent’anni – spiega Ferrante – tiene conto delle attuali dotazioni antincendio e consente di riallineare l’impiego del personale dei Vigili del Fuoco alle reali esigenze operative, così come comunicate a ENAC dal gestore aeroportuale. Non si tratta quindi di una riduzione di capacità, ma di una razionalizzazione delle risorse, in linea con gli standard internazionali più moderni, che garantisce piena sicurezza e adeguato supporto al traffico attuale e previsto».

Il Sottosegretario sottolinea che l’aeroporto manterrà inalterata la propria capacità operativa, con possibilità di adeguamento futuro: «Al crescere del volume di traffico, la categoria ICAO potrà essere nuovamente aggiornata e, se necessario, saranno assegnate ulteriori risorse. Va chiarito che è il traffico a determinare la dotazione antincendio di uno scalo, e non il contrario».

Ferrante definisce infondate le polemiche delle ultime ore: «Parlare di declassamento è del tutto scorretto. L’aeroporto Galilei continuerà a operare a pieno regime e con prospettive di sviluppo concrete. La sicurezza è garantita, così come la funzionalità e la centralità dello scalo per il territorio».

