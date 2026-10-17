Written by Ottobre 17, 2026 10:12 pm Pisa SC

Felipe Loyola: “Sono molto felice per questo successo. La parentesi in nazionale mi ha caricato”

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PISA – A commentare il successo sulla Cremonese il centrocampista cileno Felipe Loyola, tornato dopo la parentesi con la nazionale cilena.

di Antonio Tognoli

Siamo partiti molto bene, abbiamo subito il pareggio, ma nella ripresa abbiamo ripreso il gioco in mano e siamo risuciti a fare due gol. Sono molto felice per questo successo“.

Non è facile giocare poco, però io mi alleno ogni giorno per fare sempre meglio e aiutare il più possibile il gruppo squadra“.

Andare con la mia nazionale mi ha fatto molto bene per acquisire fiducia in campo. Con il Cile mi sento un leader, sono tornato con molta voglia di giocare e di vincere

Last modified: Ottobre 17, 2026
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