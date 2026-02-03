FDI: Mozione in consiglio sui gravi fatti di Torino

Written by admin• 6:44 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Maurizio Nerini capogruppo FDI in Consiglio Comunale, che ha depositato una mozione sui gravi fatti accaduti a Torino il 31 gennaio scorso.

“Ho appena depositato per il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia una mozione da discute al primo consiglio comunale ella quale si prende atto di quanto accaduto a Torino il 31 gennaio 2026 in occasione del corteo nazionale di sostegno al centro sociale Askatasuna, sgomberato lo scorso 18 dicembre 2025. In questa occasione si è consumata una vera e propria guerriglia urbana, con lancio sistematico di bombe carta, petardi, razzi e fuochi d’artificio contro le Forze dell’Ordine; roghi di cassonetti, di auto e persino di un blindato della Polizia; devastazione di arredi urbani e aggressioni indiscriminate. Volendo evidenziare che tali violenze nulla hanno a che fare con il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero esprimiamo piena solidarietà senza se e senza ma ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine feriti a Torino, vittime di un’aggressione vile e premeditata; ribadiamo l’apprezzamento per il lavoro in particolare della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per la straordinaria professionalità e il coraggio che quotidianamente dimostrano nel loro ruolo di baluardo insostituibile della legalità e della sicurezza pubblica; condanniamo coloro che si sono resi protagonisti delle violenze del 31 gennaio a Torino come criminali nemici dello Stato; auspica che i suddetti criminali siano assicurati alla giustizia e vengano condannati con il giusto rigore“, conclude la nota.

