Fauglia, 3 milioni per la cassa di espansione sul rio Cascine

Written by Redazione• 2:22 pm• Fauglia, Pisa, Politica

L’intervento punta a ridurre il rischio di allagamenti ad Acciaiolo. Il progetto prevede una capacità di circa 305mila metri cubi d’acqua.

FAUGLIA– Un finanziamento di 3 milioni di euro per realizzare una cassa di espansione sul rio Cascine e mitigare il rischio di allagamenti nella località di Acciaiolo. Le risorse provengono dal Dipartimento nazionale della Protezione civile e rientrano nel programma degli interventi per il superamento dell’emergenza causata dagli eventi meteorologici di ottobre e novembre 2023.

L’opera consentirà di trattenere temporaneamente i volumi di piena e rilasciare le acque in maniera controllata, riducendo il carico sul tratto a valle. Il progetto prevede uno sbarramento lungo 205 metri e alto 6,5 metri, con una bocca di regolazione dotata di paratoie mobili e una soglia di sfioro per gli eventi di piena superiori alla capacità di smaltimento.

La cassa potrà contenere circa 305mila metri cubi d’acqua, interessando un’area a monte di 15 ettari.

«Si tratta di un investimento significativo, che va nella direzione della prevenzione e della tutela delle comunità locali», dichiara Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, ringraziando la Regione Toscana, il presidente Eugenio Giani e il sottosegretario Bernard Dika per il sostegno al progetto.

Il sindaco Carlo Carli ricorda che il percorso è iniziato nel 2009, durante il suo primo mandato, con le attività preliminari e le simulazioni di piena condotte insieme al Consorzio. Secondo il cronoprogramma richiamato dal primo cittadino, la versione definitiva del progetto è attesa entro gennaio 2027.

«La giunta di Fauglia si farà carico di seguire l’evoluzione della vicenda affinché le opere per la riduzione del rischio idraulico di Acciaiolo rivestano carattere prioritario», afferma Carli, chiedendo di procedere nei tempi più rapidi possibili alla gara per l’affidamento dei lavori.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è in fase di completamento. Sono già stati eseguiti i rilievi topografici, le verifiche belliche preventive, le indagini geologiche e gli approfondimenti archeologici. Sono inoltre in preparazione gli studi per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale.

Last modified: Novembre 9, 2026