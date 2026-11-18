Written by Redazione• 11:21 am• Pisa, Politica

Nel 27° anniversario della scomparsa, Giovanni Garzella richiama l’eredità dello statista e il suo legame con Pisa: nel 1949 intervenne alla Sapienza per commemorare Giuseppe Toniolo.

PISA- Riceviamo e publichiamo il comunicato stampa di Giovanni Garzella, presidente dello Scudo Crociato – Memoria Storica DC.

L’attenzione ai bisogni delle persone, il dialogo e la responsabilità verso le nuove generazioni. Sono gli aspetti dell’esperienza politica di Amintore Fanfani che lo Scudo Crociato – Memoria Storica DC sceglie di ricordare in occasione del 27° anniversario della morte, avvenuta il 20 novembre 1999.

Il ricordo parte anche da un episodio pisano: il 7 marzo 1949, quando era ministro del Lavoro, Fanfani partecipò alla commemorazione di Giuseppe Toniolo, pronunciando il discorso per lo scoprimento di una lapide nel Palazzo della Sapienza. L’associazione richiama la documentazione conservata nell’Archivio fotografico dell’Università di Pisa.

Tra gli interventi che segnarono il suo impegno nazionale figura il Piano INA-Casa, avviato nel 1949 per affrontare insieme l’emergenza abitativa e la necessità di creare occupazione nell’Italia del dopoguerra.

Lo Scudo Crociato ricorda inoltre il contributo di Fanfani all’apertura al centrosinistra, attraverso i governi guidati tra il 1960 e il 1963, e il suo ruolo internazionale, culminato nel 1965 con la presidenza della XX Assemblea generale delle Nazioni Unite.

«La sua esperienza ci lascia un’indicazione ancora attuale: la politica dà il meglio di sé quando parte dai bisogni reali, sa dialogare e guarda al futuro con senso di responsabilità», dichiara Giovanni Garzella, presidente dello Scudo Crociato – Memoria Storica DC.

«È un insegnamento che affidiamo soprattutto alle giovani generazioni, chiamate a costruire con impegno e speranza il futuro del nostro Paese», aggiunge Garzella.

Più volte presidente del Consiglio e del Senato, Fanfani viene così ricordato dall’associazione attraverso le scelte che hanno caratterizzato il suo servizio nelle istituzioni e il contributo alla storia repubblicana.

Last modified: Novembre 18, 2026