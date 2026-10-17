Fabio Pecchia: “Abbiamo giocato a ritmi alti per 70′. Il risultato è troppo pesante per noi”

Written by Redazione• 9:50 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico della Cremonese Fabio Pecchia commenta la sconfitta subita dalla sua squadra sul campo del Pisa Sporting Club.

di Antonio Tognoli

“Risultato troppo pesante per quello che si è visto in campo, abbiamo tenuto bene il campo e nel finale abbiamo subito due gol da una squadra che sta attraversando un grande momento”

“Abbiamo dato l’impressione di essere perciolosi anche con Lickunas nel secondo tempo. La squadra ha messo in campo un intensità maggiore rispetto alle ultime uscite. Per settanta minuti abbiamo giocato a buon ritmo”.

“Inutile parlare degli assenti, sono molto contento da chi ho in questo momento. Non me la sento di dare giudizi di chi non c’è mi piace parlare di quelli che ho a disposizione”

Last modified: Ottobre 17, 2026